SPORT LAIN

POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Jadi Ajang Jaring Potensi Atlet Muda Jatim

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |17:04 WIB
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang Jadi Ajang Jaring Potensi Atlet Muda Jatim
POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 diharap dapat menjaring atlet-atlet muda potensial (Foto: MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Turnamen biliar bertajuk POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang diharapkan dapat menjaring potensi atlet dari Jawa Timur. Apalagi, turnamen ini memang ditujukan untuk regenerasi di cabang olahraga biliar.

Sektretaris Umum (Sekum) POBSI Jawa Timur Sonny Ardianza Ardiansyah mengungkapkan, penyelenggaraan turnamen setingkat kejuaraan nasional bagi kategori pelajar dan mahasiswa merupakan yang pertama diadakan di Jawa Timur. Hal ini diyakini akan semakin mengenalkan olahraga biliar.

 POBSI Cup Pelajar-Mahasiswa 2023 Seri II Malang resmi digelar (Foto: MPI/Avirista Midaada)

"Ini pertama kali di sini, pertama untuk regenerasi atlet-atlet, dan di biliar ini untuk lebih memasyarakat di kalangan pelajar mahasiswa," ujar Sonny di Malang, Minggu (13/8/2023).

"Saya sangat setuju sekali ini apalagi ini diselenggarakan di kota Malang, baru pertama kali di Jawa Timur yang sangat membantu terselenggaranya event ini," imbuhnya.

Menurutnya, turnamen ini bisa memberikan efek positif bagi para atlet-atlet muda biliar dari Jawa Timur. Terlebih, di Jatim banyak atlet usia remaja hingga dewasa yang dimiliki.

"Perkembangan atlet sangat bagus sekali, terutama yang remaja, bisa dilihat yang masuk tim Jatim banyak yang muda-muda. Rata-rata di bawah 25 tahun, ada beberapa atlet, empat atlet cewek itu di bawah 25, satu umur 18 tahun, yang dari junior satu," terang Sonny.

(Wikanto Arungbudoyo)


