SPORT LAIN

Ramaikan Event Lari 10K, Ganjar Pranowo Harap Semangat Olahraga Masyarakat Tetap Terjaga

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |11:43 WIB
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Doc. Pemprov Jateng)
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Doc. Pemprov Jateng)
A
A
A

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti event 10K Jateng 78th Anniversary Run yang digelar di Kota Semarang, Minggu (13/8/2023). Event tersebut diselenggarakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Tengah.

"Semua merayakan hari kemerdekaan sekaligus merayakan ulang tahun Jawa Tengah dan kawan-kawan dari Pemprov ternyata banyak yang pelari juga. Hari ini kita rayakan, semuanya lari," kata Ganjar yang juga Bacapres Partai Perindo itu usai melewati garis finish.

Jateng Anniversary Run itu diikuti sekitar 350 aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jateng, sejumlah komunitas lari, dan masyarakat. Selain Ganjar dan istri tercinta, Siti Atikoh Ganjar Pranowo, di antara ratusan pelari itu juga terdapat Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno.

"Pak Sekda lari, para kepala dinas lari, banyak runners juga dan kita melibatkan yang di luar juga. Ternyata peminatnya banyak. Pokoknya kalau semangat olahraganya bagus, bangsanya sehat," kata Ganjar.

Ratusan peserta itu mulai lari sekitar pukul 06.00 WIB Ganjar melepas para pelari di garis start gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah. Setelah itu Ganjar langsung menyelinap masuk di antara rombongan peserta melintasi kawasan Simpanglima Semarang.

Ganjar dan para pelari kemudian melintas di Jalan DI Panjaitan, dilanjutkan ke Jalan MT Haryono sampai di Letjend Suprapto Kota Lama, Jalan Pemuda. Pelari kemudian mengambil rute di Jalan MH Thamrin, Jalan Pandanaran, Simpanglima, dan finish di gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
