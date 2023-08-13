Pebulu Tangkis Transgender Dilarang Bertanding oleh PBSI-nya Inggris

PEBULU tangkis transgender dilarang bertanding oleh PBSI-nya Inggris. Hal ini berdasarkan peraturan Badminton England, yang merupakan PBSI-nya Inggris, tentang aturan pemain transpuan pada 11 Agustus 2023 lalu.

Dilansir dari The Pink News, Badminton England memutuskan untuk tidak memperbolehkan transpuan ikut serta dalam turnamen wanita. Pemain trans dan non-biner tidak diperbolehkan tampil jika tidak ikut dalam turnamen sesuai dengan gendernya ketika dilahirkan.

Itu berarti, transpuan, yaitu manusia yang terlahir sebagai pria namun mengidentifikasi gendernya sebagai wanita, tidak boleh ikut di nomor putri. Sebab, gendernya sesuai dengan kelahiran adalah pria.

Meskipun demikian, Badminton England tetap berkomitmen untuk memfasilitasi agar para pemain trans bisa bersaing secara kompetitif. Namun begitu, larangan atlet transpuan ikut nomor putri tidak diperbolehkan pada saat ini berlandaskan kepada “keadilan kompetisi”.

“Kami menyadari bahwa ini adalah area kebijakan yang sedang berkembang dengan riset yang dipublikasikan dan perubahan sikap sosial. Oleh karena itu, kami akan meninjau ulang kebijakan ini per tahun sebelum dimulainya setiap musim kompetisi, untuk memastikan bahwa praktek terbaik diterapkan,” demikian pernyataan tersebut, dilansir dari The Pink News.