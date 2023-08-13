Advertisement
MOTOGP

Manajer Aleix Espargaro Panaskan Rumor Marc Marquez Gabung Aprilia Racing

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |05:02 WIB
Manajer Aleix Espargaro Panaskan Rumor Marc Marquez Gabung Aprilia Racing
Marc Marquez dirumorkan tinggalkan Repsol Honda pada akhir musim (Foto: Twitter/marcmarquez93)
A
A
A

MANAJER teknis Aleix Espargaro, Antonio Jimenez, panaskan rumor Marc Marquez gabung Aprilia Racing. Menurut Jimenez, Aprilia akan sangat terbuka jika The Baby Alien – julukan Marquez – ingin bergabung.

Jimenez menyarankan Marquez untuk segera mengambil keputusan. Pembalap berusia 30 tahun itu tidak boleh menunggu harapan dari Repsol Honda karena itu bisa memudarkan kualitasnya.

Marc Marquez

Marquez disarankan untuk segera pindah agar kariernya membaik, seiring dengan keterpurukan Repsol Honda selama beberapa tahun terakhir. Beberapa tim telah dikaitkan dengannya, termasuk KTM dan Ducati. Kini, Aprilia disebut-sebut membuka pintu untuknya.

Jimenez juga menilai akan sangat berat bagi Marquez jika ingin bergabung dengan KTM. Pasalnya saat ini KTM dikatakan sedang menyediakan tempat untuk rider Moto2, Pedro Acosta.

Ducati dinilai bukan tempatnya berlabuh untuk saat ini. Namun demikian, segalanya dikembalikan kepada sang rider nantinya.

"Saya melihat sulit baginya untuk bergabung dengan KTM dengan masalah itu dan mereka harus menempatkan Acosta. Di Ducati saya kira tidak, di Aprilia bisa jadi, awalnya semua pembalap punya kontrak," tutur Jimenez, dipetik dari Motosan, Sabtu (12/8/2023).

Halaman:
1 2
