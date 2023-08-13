Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Bintang WNBA Beri Saran agar Minat Basket Tumbuh di Kalangan Wanita Indonesia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 13 Agustus 2023 |22:13 WIB
Bintang WNBA Beri Saran agar Minat Basket Tumbuh di Kalangan Wanita Indonesia
Mantan bintang WNBA Crystal Langhorne memberi saran untuk meningkatkan minat basket (Foto: Instagram/@crystalanghorne)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pemain WNBA Crystal Langhorne memberikan saran penting agar minat basket di kalangan wanita dan anak-anak Indonesia meningkat. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Saat ini, memang bisa dibilang basket belum menjadi cabang olahraga yang diminati nomor satu di Indonesia dan masih kalah jika dibandingkan dengan sepak bola. Hal tersebut juga terjadi di kalangan wanita dan anak-anak.

Timnas Basket Putri

Menurut Langhorne, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar minat bola basket bisa lebih meningkat lagi di kalangan wanita dan juga anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan investasi.

"Saya pikir harus ada investasi lebih besar di olahraga untuk wanita dan anak-anak. Bisa dengan (pengembangan) pelatih dan mendatangkan pelatih dari luar untuk melakukan coaching clinic," ungkap Langhorne di kawasan Jakarta, Jumat 11 Agustus 2023.

"Tentu saja fokus utamanya pasti ada di edukasi, tetapi olahraga juga tidak bisa dilupakan karena banyak hal yang bisa dipelajari dengan menjadi atlet, seperti kepemimpinan dan kolaborasi," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122/rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097/rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185053/budisatrio_djiwandono_lantik_serentak_9_dpd_perbasi-DYEe_large.jpg
Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement