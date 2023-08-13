Bintang WNBA Beri Saran agar Minat Basket Tumbuh di Kalangan Wanita Indonesia

JAKARTA - Mantan pemain WNBA Crystal Langhorne memberikan saran penting agar minat basket di kalangan wanita dan anak-anak Indonesia meningkat. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Saat ini, memang bisa dibilang basket belum menjadi cabang olahraga yang diminati nomor satu di Indonesia dan masih kalah jika dibandingkan dengan sepak bola. Hal tersebut juga terjadi di kalangan wanita dan anak-anak.

Menurut Langhorne, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar minat bola basket bisa lebih meningkat lagi di kalangan wanita dan juga anak-anak Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan investasi.

"Saya pikir harus ada investasi lebih besar di olahraga untuk wanita dan anak-anak. Bisa dengan (pengembangan) pelatih dan mendatangkan pelatih dari luar untuk melakukan coaching clinic," ungkap Langhorne di kawasan Jakarta, Jumat 11 Agustus 2023.

"Tentu saja fokus utamanya pasti ada di edukasi, tetapi olahraga juga tidak bisa dilupakan karena banyak hal yang bisa dipelajari dengan menjadi atlet, seperti kepemimpinan dan kolaborasi," lanjutnya.