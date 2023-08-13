Kalahkan Kazahstan di Pra Kualifikasi Olimpiade 2024, Timnas Basket Indonesia Alihkan Fokus ke India

DAMASKUS - Timnas basket Indonesia mengalahkan Kazakhstan di laga perdana Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Skuad Merah Putih langsung mengalihkan fokus ke partai kedua kontra India dengan harapan bisa melanjutkan tren kemenangan.

Berhadapan dengan Kazakhstan di Al Fayhaa Stadium, Damaskus, Suriah, Sabtu (12/8/2023) malam WIB, skuad asuhan Milos Pejic tampil ganas pada laga pembuka. Mereka pun sukses menggulung Kazakhstan dengan skor akhir 91-82.

Manajer Timnas Indonesia, Jeremy Imanuel Santoso, memberikan apresiasi kepada para pemain yang sudah berjuang sekuat tenaga sepanjang pertandingan tersebut. Menurutnya, Marques Bolden dan kolega bermain dengan sangat baik dalam laga itu.

"Meski kita kehilangan enam senior dan kita gunakan enam debutan senior, tetapi game plan yang diatur Coach Milos Pejic berjalan dengan baik," tutur Jeremy dikutip dari keterangan resmi Perbasi, Minggu (13/8/2023).

"Kami harap konsistensi dan tren positif berlanjut ke game berikutnya yang pasti tidak kalah beratnya," lanjutnya.

Bolden bisa dibilang menjadi pahlawan bagi Indonesia dalam pertandingan tersebut. Center naturalisasi itu membukukan double-double dengan torehan 40 poin, sepuluh rebound, dan empat blok.