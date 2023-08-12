Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Ariotedjo Buka Brick Parkour Asian Tour 2023, Dukung Penuh Perkembangan Parkour Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |17:35 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Buka Brick Parkour Asian Tour 2023, Dukung Penuh Perkembangan Parkour Indonesia
Menpora RI, Dito Ariotedjo, buka Brick Parkour Asian Tour 2023. (Foto: PB Persani)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, resmi membuka Brick Parkour Asian Tour 2023. Dalam kesempatan itu, dia pun menyampaikan dukungan penuh terhadap perkembangan parkour di Indonesia.

Acara Brick Parkour Asian Tour 2023 dibuka di AEON Mall BSD City, Tangerang, Sabtu (12/8/2023). Indonesia menjadi negara pertama tuan rumah Brick Parkour Asian Tour 2023. Setelah dari Tanah Air agenda tersebut dilanjutkan keempat negara lainnya, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

Brick Parkour Asian Tour 2023

Brick Parkour Asian Tour 2023 Indonesia Series berlangsung hingga besok, Minggu 13 Agustus 2023. Ada 285 peserta yang ambil bagian dalam agenda tersebut.

Ajang Brick Parkour Asian Tour 2023 mempertandingkan tiga kategori. Ada skill, speed, dan freestyle yang mana nantinya masing-masing pemenang bakal melawan atlet parkour internasional.

Ada empat atlet parkour internasional yang berpartisipasi dalam Brick Parkour Asian Tour 2023 di Indonesia. Mereka adalah Javier Rodriguez (Meksiko), Audrey Johnson (Amerika Serikat) Carly Cordt Moeller (Swiss), serta Stephanie (Australia).

"Kita tahu parkour ini dianggap hanya lifestyle dan rekreasi, tapi sekarang sudah menuju langkah selanjutnya, sudah menjadi cabang olahraga prestasi karena itu nanti bisa membawa nama Merah Putih di dunia,” ujar Dito.

“Dan yang paling penting adalah parkour ini sangat identik dan relevan dengan jiwa, energi anak muda, di Jakarta dan wilayah urban," lanjutnya.

Menpora Dito Ariotedjo hadir membuka parkour Brick Asian Tour 2023 bersama Presiden FIG Morinari Watanabe, Wakil Ketua Komite Olimpiade Indonesia Ismail Ning, Ketua PB Persani Ita Yuliati, dan Parkour Founders Charles Perrière.

"Saya mendorong agar kegiatan parkour ini dinaikkan berkala dan juga titik-titik tempat latihan dan juga menggelarnya agar anak-anak muda kita ini bisa menyalurkan energinya ke kegiatan positif parkour," Dito Ariotedjo melanjutkan.

Halaman:
1 2
