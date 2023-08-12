Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pimpin Klasemen MPL ID Season 12, Coach Yeb Sebut 4 Tim Kuat yang Diwaspadai ONIC Esports

Coro Mountana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |11:08 WIB
Pimpin Klasemen MPL ID Season 12, Coach Yeb Sebut 4 Tim Kuat yang Diwaspadai ONIC Esports
Coach Yeb percaya diri bisa bawa ONIC Esports juara MPL ID Season 12 (FOTO: Okezone/Coro Mountana).
JAKARTAONIC Esports untuk sementara memimpin klasemen MPL ID Season 12. Setelah memainkan 8 pertandingan, ONIC Esports sukses menang sebanyak 6 kali.

Kemenangan keenam didapatkan usai menghajar Bigetron Alpha 2-0 di MPL Arena semalam. Kemenangan itu membawa ONIC Esports meninggalkan RRQ Hoshi pada klasemen sementara ajang eSports Mobile Legends bergengsi Indonesia itu.

ONIC Esports

Coach Yeb yang merupakan pelatih ONIC Esports mengaku kemenangan atas Bigetron Alpha sangat penting. Pasalnya sejak kalah dari AURA Fire pekan lalu, ONIC Esports mencoba bangkit dan lawan Bigetron Alpha jadi pembuktiannya.

“Habis kalah lawan AURA Fire, kami benar-benar mencoba bangkit kembali jadi ONIC Esports yang dulu. Sekarang untungnya usai menang lawan Bigetron Alpha, ONIC Esports sudah panas lagi,” kata pelatih bernama lengkap Denver Miranda itu kepada Okezone di MPL Arena.

Memasuki pertengahan regular season MPL ID, Denver Miranda menyebut ada 4 tim kuat yang diwaspadai. Meski begitu, Coach Yeb akui ONIC Esports tetap menaruh perhatian pada tim lain juga.

Halaman:
1 2
