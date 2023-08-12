Ranking Nasional Pool Putra: Andri Kuasai Puncak Klasemen, Klub JRX Dominisi 5 Besar

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) baru saja mengumumkan update ranking nasional pool putra. Terlihat Andri kini sukses mengambil alih peringkat pertama dan klub JRX pun mendominasi peringkat lima besar.

Seperti yang diketahui, turnamen biliar Celebes Open 2 in 1 National Champions 2023 baru saja berakhir pada 9 Agustus 2023 lalu. Setiap atlet pun mendapatkan poin dari turnamen tersebut dan membuat adanya pergerakan di ranking nasional pool putra.

Ya, turnamen Celebes Open 2 in 1 National Champions 2023 memperlihatkan kehebatan para pemain biliar Indonesia dalam menguasai meja hijau. Andri, berasal dari klub JRX, muncul sebagai juara dalam turnamen ini dan berhasil meraih 300 poin.

Prestasi gemilang ini mengantarkan Andri menduduki peringkat pertama dalam klasemen poin ranking nasional dengan total 1215 poin. Keberhasilan Andri ini menjadi bukti nyata dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengasah kemampuan bermain biliar.

Di posisi kedua, kita menemukan Ismail Kadir, juga dari klub yang sama dengan Andri, yaitu JRX. Ismail Kadir berhasil mengumpulkan 1165 poin setelah menunjukkan performa konsisten dalam turnamen ini.

Sementara itu, Punguan dari klub Mantra, yang sebelumnya berada di posisi puncak, harus turun dua peringkat dan kini menempati posisi ketiga dengan 1155 poin. Kekalahan di turnamen terakhir membuatnya harus puas dengan pencapaian ini, setelah hanya berhasil mencapai babak 16 besar.