BWF World Championships 2023: Langsung ke Babak Kedua, Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Tancap Gas

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, menatap optimis BWF World Championships 2023. Mereka bertekad langsung tancap gas usai dipastikan memulai perjalanan dari babak kedua BWF World Championships 2023.

Ya, Fajar/Rian langsung lolos ke babak kedua BWF World Championships 2023 sebagai unggulan pertama. Mereka tinggal menunggu lawan dari babak pertama antara Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) dan Rory Easton/Zach Russ (Inggris).

"Di babak pertama, kami mendapat bye dan babak kedua kemungkinan bertemu pasangan Taiwan. Tidak mudah karena mereka pasangan yang bagus," kata Fajar dikutip dari keterangan resmi PBSI, Sabtu (12/8/2023).

"Jadi, kami memang harus langsung in sejak poin pertama," tambahnya.