Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Championships 2023: Langsung ke Babak Kedua, Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Tancap Gas

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |22:25 WIB
BWF World Championships 2023: Langsung ke Babak Kedua, Fajar Alfian/Rian Ardianto Ingin Tancap Gas
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tatap BWF World Championships 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, menatap optimis BWF World Championships 2023. Mereka bertekad langsung tancap gas usai dipastikan memulai perjalanan dari babak kedua BWF World Championships 2023.

Ya, Fajar/Rian langsung lolos ke babak kedua BWF World Championships 2023 sebagai unggulan pertama. Mereka tinggal menunggu lawan dari babak pertama antara Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) dan Rory Easton/Zach Russ (Inggris).

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

"Di babak pertama, kami mendapat bye dan babak kedua kemungkinan bertemu pasangan Taiwan. Tidak mudah karena mereka pasangan yang bagus," kata Fajar dikutip dari keterangan resmi PBSI, Sabtu (12/8/2023).

"Jadi, kami memang harus langsung in sejak poin pertama," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement