5 Pebulu Tangkis Dunia Pembuat Skandal yang Permalukan Indonesia, Nomor 1 Eks Raja Bulu Tangkis!

Kento Momota masuk daftar pebulu tangkis yang pernah bikin skandal tetapi permalukan Indonesia. (Foto: Reuters)

5 pebulu tangkis dunia pembuat skandal yang permalukan Indonesia menarik dikulik. Sebab, meski pernah membuat aksi kontroversial, sederet pebulu tangkis ini masih bisa tampil ciamik di berbagai ajang yang dilakoni sehingga tak jarang bisa mengalahkan wakil-wakil andalan Indonesia.

Ya, kiprah pebulu tangkis dunia di dunia tepok bulu kerap diwarnai dengan aksi kontroversial. Bahkan, beberapa pemain sampai harus mendapat sanksi karena skandal yang dilakukan.

Kasus ini pun kerap dapat sorotan lebih karena memang dialami pebulu tangkis top dunia. Siapa saja yang pernah mengalaminya? Berikut 5 pebulu tangkis dunia pembuat skandal yang permalukan Indonesia.

5. Zhang Nan





Salah satu pebulu tangkis dunia pembuat skandal yang permalukan Indonesia adalah pasangan Zhang Nan. Dia merupakan pebulu tangkis bintang asal China.

Zhang Nan merupakan pemain spesialis ganda. Dia pernah mentas di sektor ganda putra dan juga ganda campuran. Ketangguhan Zhang Nan dibuktikan dengan kesuksesannya yang pernah menduduki peringkat 1 dunia di sektor ganda campuran bersama Zhao Yunlei.

Duet Zhang/Zhao pun kerap mencuri perhatian karena mereka diketahui terlibat jalinan asmara. Tetapi, nama Zhang Nan akhirnya tercoreng karena dirinya pernah terlibat skandal perselingkuhan. Parahnya, dia berselingkuh dengan partner duet Zhao Yunlei di ganda putri, yakni Tian Qing.

Terlepas dari skandal itu, Zhang Nan tetap sosok pebulu tangkis hebat. Dia jadi rival berat para pebulu tangkis Indonesia pada masanya. Salah satu korban keganasan Zhang Nan adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Secara head to head, Tontowi/Liliyana sudah bertemu Zhang/Zhao 19 kali. Mereka pun hanya bisa menang di 6 pertemuan atas Zhang/Zhao.

4. Lin Dan





Masih dari pebulu tangkis China, kini ada nama Lin Dan. Sosok pebulu tangkis yang satu ini tentu saja sudah sangat tersohor. Sebab, Lin Dan jadi salah satu tunggal putra terbaik dunia.

Lin Dan bahkan pernah mempermalukan jagoan Indonesia, Taufik Hidayat, kala berhadapan di final French Open 2009. Kala itu, dia menang dengan skor 21-6 dan 21-15 sehingga menyegel gelar juara.

Tetapi, Lin Dan pernah melakukan skandal juga pada 2016. Sama seperti Zhang Nan, dia kedapatan berselingkuh. Tetapi bukan dengan sesama rekan di bulu tangkis, Lin Dan selingkuh dengan model bernama Zhao Yaqi.

Parahnya, Lin Dan melakukan perselingkuhan itu kala sang istri tengah mengandung. Lin Dan sendiri sudah meminta maaf kepada istrinya dan mengaku menyesali perbuatannya.