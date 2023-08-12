Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Fajar Alfian, Rasakan Momen Manis dan Pahit di Pentas All England

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |15:56 WIB
Kisah Fajar Alfian, Rasakan Momen Manis dan Pahit di Pentas All England
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juara All England 2023. (Foto: Reuters)
KISAH Fajar Alfian yang rasakan momen manis dan pahit di pentas All England akan diulas dalam artikel ini. All England sendiri diketahui merupakan turnamen bulu tangkis tertua di dunia.

Dengan status All England sebagai turnamen tertua, para pebulu tangkis dunia selalu antusias untuk berlaga di ajang itu. Apalagi, ada banyak poin yang bisa didapat jika mentas di sana karena All England berlevel Super 1000.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Pebulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian pun sudah beberapa kali mendapat kesempatan untuk mentas di All England. Bersama rekan duetnya, Muhammad Rian Ardianto, dia bahkan sukses mengamankan gelar juara di All England 2023.

Kesuksesan itu tentunya jadi momen manis yang tidak bisa dilupakan oleh Fajar/Rian. Apalagi, jika jika menilik pada tahun sebelumnya, Fajar/Rian terbilang hancur lebur di All England.

Setelah mengalami penurunan sejak akhir 2021, Fajar/Rian menghadapi puncak keterpurukan di All England 2022. Kala itu, pasangan berjuluk Fajri itu langsung tersingkir di babak pertama. Mereka menyerah dari juniornya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, dengan skor 16-21 dan 20-22.

Kekalahan dari Leo/Daniel pu menjadi pukulan telak bagi Fajar/Rian. Bahkan, mereka langsung mendapat peringatan keras dari tim pelatih.

"Momen terberat itu pas yang lagi drop-dropnya itu, dan yang paling dropnya di All England, tapi 2022," kata Fajar dalam wawancara eksklusif kepada MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung.

"Saat itu kita kena warning dari coach, dari PBSI juga, dari netizen juga yang bilang Fajar/Rian sudah habis dan Fajar/Rian sudah kebalap sama tiga pasangan junior di bawahnya," kenang Fajar.

Halaman:
1 2 3
Telusuri berita Sport lainnya
