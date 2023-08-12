Bertemu Jonatan Christie, Lee Zii Jia Berpotensi Tersingkir Lebih Awal di BWF World Championships 2023

KUALA LUMPUR - Tunggal putra Malaysia, Lee Zii Jia, disebut berpotensi tersingkir lebih dini di BWF World Championships 2023. Pandangan itu dibeberkan oleh media Malaysia, New Straits Times, yang memprediksi Lee Zii Jia akan gugur di babak pertama.

Pasalnya, pebulu tangkis Malaysia itu langsung berhadapan melawan momok menakutkan. Lee Zii Jia bertatapan dengan tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sejak babak pertama BWF World Championships 2023.

Pebulu tangkis peringkat 13 dunia itu pun dituntut untuk segera meningkatkan performanya jika tidak ingin hal itu terjadi. Mengingat Jojo saat ini tengah dalam performa yang apik meski pada Australia Open 2023 kemarin dirinya sempat menurun.

Namun sebelum Australia Open, Jojo mampu melangkah hingga final di Japan Open 2023 melawan Viktor Axelsen dari Denmark meski kalah dengan skor 7-21 dan 18-21. Selain itu, di ranking BWF, Jojo saat ini juga berhasil menembus posisi lima besar.

Hal ini yang kemudian menjadi tugas besar Lee Zii Jia. New Straits Times menyebut pebulu tangkis Malaysia itu harus segera berbenah jika berkaca pada pencapaiannya di beberapa turnamen belakangan ini.

"Lee Zii Jia berisiko tersingkir dari putaran pertama untuk pertama kalinya di Kejuaraan Dunia. Ini terjadi setelah petenis nomor 5 dunia, Jonatan Christie dari Indonesia yang berusia 25 tahun mendarat di pertandingan pembuka Kejuaraan Dunia (BWF World Championships 2023)," bunyi keterangan artikel New Straits Times tersebut, dipetik Sabtu (12/8/2023).