4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jalin Cinta dengan Artis Tanah Air, Nomor 1 dengan Eks JKT48

BERIKUT 4 pebulu tangkis Indonesia yang menjalin cinta dengan artis tanah air. Menariknya, salah satunya dengan eks JKT48.

Dunia olahraga dan hiburan pada dasarnya erat kaitannya. Sama-sama menjadi idola publik membuat atlet dan artis kerap mendapat sorotan dari masyarakat luas.

Kesamaan itu kemudian tak jarang menjadi benih-benih cinta yang menyatukan atlet dan artis. Seperti yang dialami 4 pebulu tangkis Indonesia berikut ini yang jatuh cinta dengan artis tanah air.

4. Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan

Pertama mulai dari ganda putra Indonesia yaitu Yeremia Eric Yoche Yacob Rambitan. Rekan duet Pramudya Kusumawardana itu ternyata menjalin cinta dengan artis yang bernama Davina Karamoy.

Davina Karamoy merupakan artis kelahiran 17 Agustus 2002 yang kerap membintangi sinetron dan web series. Namun belakangan muncul rumor jika keduanya sudah tak melanjutkan hubungan kasihnya.

3. Shesar Hiren Rhustavito

Selanjutnya ada pasangan berbahagia Shesar Hiren Rhustavito. Tunggal putra Indonesia itu sudah menikah dengan artis tanah air yaitu Mitha Hardiyanti.

Diketahui jika Mitha Hardiyanti kerap membintangi sinetron, sejumlah iklan dan menjadi selebgram. Pernikahan yang dilangsungkan tahun lalu itu dihadiri sejumlah pebulu tangkis Indonesia lainnya.