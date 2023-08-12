Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis yang Alami Cedera Parah Tahun 2023, Nomor 1 Tunggal Putra Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |07:58 WIB
3 Pebulu Tangkis yang Alami Cedera Parah Tahun 2023, Nomor 1 Tunggal Putra Indonesia
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 3 pebulutangkis yang alami cedera parah di tahun 2023 ini yang akan dibahas Okezone. 2-2023 sudah setengah jalan, tepatnya sudah delapan bulan berlalu dan banyak hal terjadi di dunia bulu tangkis.

Salah satunya adalah cedera parah yang menyerang para pebulutangkis dunia. Tentu bagi atlet cedera adalah hal yang biasa, namun ketika cedera tersebut amat parah, maka bisa saja mempengaruhi performa mereka saat kembali sembuh.

Di 2023 ini pun setidaknya ada tiga cedera parah yang dialami para atlet bulu tangkis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis yang Alami Cedera Parah Tahun 2023:

3. Mohammad Ahsan

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Ahsan saat ini terus berjuang bersama Hendra Setiawan untuk merebut gelar di setiap turnamen yang mereka ikuti. Namun, beberapa bulan yang lalu Ahsan sempat membuat Hendra dan fans The Daddies khawatir karena cedera yang dialaminya.

Nahasnya, cedera yang dialami Ahsan justru terjadi di tengah pertandingan penting, yaitu final All England 2023 pada Maret lalu. Menghadapi rekan senegara, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Ahsan terlihat kesakitan di tengah pertandingan.

Menariknya, Ahsan tetap mau menyelesaikan pertandingan dengan normal. Usai laga pun Ahsan dibantu Hendra, Fajar, dan Rian untuk naik podium. Kini Ahsan sudah sembuh dan berjuang kembali bersama Hendra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181258/megawati_hangestri-8QPH_large.jpg
2 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Pevoli Megawati Hangestri, Nomor 1 Balik Main di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/43/3180642/zehra_gunes-mMwR_large.jpg
5 Atlet Voli Perempuan Dunia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bintang Andalan Timnas Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179646/huang_yaqiong-1nBf_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Supercantik China yang Resmi Gantung Raket di Tahun 2025, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement