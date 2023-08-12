3 Pebulu Tangkis yang Alami Cedera Parah Tahun 2023, Nomor 1 Tunggal Putra Indonesia

TERDAPAT 3 pebulutangkis yang alami cedera parah di tahun 2023 ini yang akan dibahas Okezone. 2-2023 sudah setengah jalan, tepatnya sudah delapan bulan berlalu dan banyak hal terjadi di dunia bulu tangkis.

Salah satunya adalah cedera parah yang menyerang para pebulutangkis dunia. Tentu bagi atlet cedera adalah hal yang biasa, namun ketika cedera tersebut amat parah, maka bisa saja mempengaruhi performa mereka saat kembali sembuh.

Di 2023 ini pun setidaknya ada tiga cedera parah yang dialami para atlet bulu tangkis. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulu Tangkis yang Alami Cedera Parah Tahun 2023:

3. Mohammad Ahsan





Ahsan saat ini terus berjuang bersama Hendra Setiawan untuk merebut gelar di setiap turnamen yang mereka ikuti. Namun, beberapa bulan yang lalu Ahsan sempat membuat Hendra dan fans The Daddies khawatir karena cedera yang dialaminya.

Nahasnya, cedera yang dialami Ahsan justru terjadi di tengah pertandingan penting, yaitu final All England 2023 pada Maret lalu. Menghadapi rekan senegara, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Ahsan terlihat kesakitan di tengah pertandingan.

Menariknya, Ahsan tetap mau menyelesaikan pertandingan dengan normal. Usai laga pun Ahsan dibantu Hendra, Fajar, dan Rian untuk naik podium. Kini Ahsan sudah sembuh dan berjuang kembali bersama Hendra.