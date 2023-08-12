Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Selain Fajar Alfian/Rian Ardianto, Aryo Miranat Sebut Ada 2 Ganda Putra Indonesia yang Tampil Menonjol

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |05:58 WIB
Selain Fajar Alfian/Rian Ardianto, Aryo Miranat Sebut Ada 2 Ganda Putra Indonesia yang Tampil Menonjol
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Saat ini Indonesia mengandalkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto di sektor ganda putra. Namun, menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, sejatinya ada dua lagi wakil Tanah Air yang sejauh ini mampu menonjol dalam beberapa turnamen terakhir.

Kedua wakil ganda putra yang dimaksud adalah Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Seperti diketahui, ganda putra Indonesia memiliki pemain yang berkualitas. Tidak hanya Fajar/Rian saja, melainkan para generasi dibawah mereka seperti Leo/Daniel, Pram/Yere, maupun Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, memiliki kualitas yang sangat baik.

Hanya saja, sampai saat ini Fajar/Rian bisa dibilang menjadi pasangan yang cukup tampil konsisten. Kendati perjalanan mereka di beberapa turnamen terakhir tidak berjalan mulus. Contohnya, pasangan nomor satu dunia itu harus tumbang di babak perempat final Australia Open 2023.

Leo Rolly/Daniel Marthin

Aryono mengungkapkan bahwa sebenarnya Leo/Daniel telah mengalami peningkatan. Terbukti, pasangan nomor 10 dunia itu sukses merengkuh gelar juara di Indonesia Masters dan Thailand Masters dalam beberapa turnamen yang telah mereka jalani pada tahun ini.

“Sebenarnya kan si Leo/Daniel, mereka sudah pernah juara,” kata Aryono kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Pelatnas PBSI Cipayung, Sabtu (12/8/2023).

Halaman:
1 2
