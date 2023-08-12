Advertisement
MOTOGP

Didepak Yamaha, Franco Morbidelli Diharapkan Francesco Bagnaia Masih Mentas di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |20:46 WIB
Franco Morbidelli
Francesco Bagnaia komentari nasib Franco Morbidelli di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

FRANCO Morbidelli dipastikan terdepak dari tim Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2024. Mendapati kabar ini, juara MotoGP 2022, Francesco Bagnaia, langsung bereaksi. Dia berharap betul Morbidelli masih akan mentas di MotoGP musim depan.

Bagi Pecco -julukan Bagnaia, Morbidelli masih pantas berkarier di MotoGP. Sebab, Morbidelli sebenarnya merupakan pembalap yang punya kualitas, kendati memang performanya mengalami penurunan.

Franco Morbidelli

“Saya yakin Franky adalah salah satu pembalap terkuat. Pada 2020, dia berada di urutan kedua, pada 2021 dia kompetitif dan berhasil naik podium dengan motor tua di Jerez,” ucap Bagnaia, dilansir dari Speedweek, Sabtu (12/8/2023).

“Kemudian, dia mendapat masalah dengan lututnya sehingga harus operasi. Setelah itu, dengan tim. Jika Anda melihat hasilnya, dia tidak pernah kompetitif lagi, selain Argentina tahun ini,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
