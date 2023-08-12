Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Nasib Marc Marquez di MotoGP Dikasihani Joan Mir, Waktunya Pensiun?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |06:42 WIB
Nasib Marc Marquez di MotoGP Dikasihani Joan Mir, Waktunya Pensiun?
Dua pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez dan Joan Mir. (Foto: HRC_MotoGP)
PEMBALAP Tim Repsol Honda, Joan Mir, mengasihani nasib rekan setimnya, Marc Marquez, di MotoGP 2023 ini. Lantas, apakah ini sebuah pertanda bahwa The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sudah waktunya untuk pensiun dari balapan motor tercepat di dunia itu?

Tak dapat dimungkiri, Marc Marquez kerap mengalami kecelakaan dan belum mendapatkan hasil positif sepanjang MotoGP 2023. Hingga seri ke-9 MotoGP 2023, bintang Repsol Honda itu belum pernah merasakan finis di balapan utama MotoGP.

Teranyar, Marc Marquez kembali gagal menampilkan performa terbaiknya di MotoGP Inggris 2023 yang digelar di Sirkuit Silverstone, pada Minggu 6 Agustus 2023 lalu. Lagi-lagi, juara dunia MotoGP enam kali itu gagal finis akibat mengalami kecelakaan.

Di balapan seri ke-9 itu, Marc Marquez mencoba masuk 10 besar di tikungan 12, namun terjadi kontak dengan pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini. Sehingga, rider asal Spanyol tersebut pun harus terjatuh dan keluar dari lintasan.

Marc Marquez

Pada akhirnya, Marc Marquez tidak bisa menyelesaikan balapan MotoGP Inggris 2023 setelah mengalami crash ke-15 musim ini. Alhasil, rider 30 tahun itu masih tertahan di peringkat ke-19 klasemen sementara MotoGP 2023 dengan koleksi 15 poin.

Melihat nasib Marc Marquez yang kurang baik itu, sang rekan setim yakni Joan Mir pun turut prihatin. Dia mengaku sangat menyayangkan The Baby Alien harus mengalami situasi yang sulit dan menderita karena motor Repsol Honda-nya.

