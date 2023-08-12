Bintang NBA Kanada Luguentz Dort Tak Sabar Jumpa Fans di Indonesia Jelang FIBA World Cup 2023

BINTANG NBA Kanada Luguentz Dort tak sabar untuk berjumpa dengan para fansnya di Indonesia pada FIBA World Cup 2023. Pemain Oklahoma City Thunder tersebut mengajak masyarakat Indonesia untuk hadir di Indonesia Arena, Jakarta, tempat berlangsungnya ajang Piala Dunia Basket ini.

Melalui unggahan resmi Instagram PP Perbasi, Luguentz Dort, menyapa para pencinta basket di seluruh Nusantara. Indonesia, tepatnya Jakarta, menjadi tuan rumah untuk FIBA World Cup 2023 yang akan digelar di Indonesia Arena mulai 23 Agustus 2023 nanti.

"Hai indonesia, saya akan segera tiba di Jakarta untuk FIBA World Cup 2023. Sampai jumpa di Indonesia Arena mulai 23 Agustus," ucap pemain Oklahoma City Thunder itu dalam keterangan video Perbasi di Instagram, Sabtu (12/8/2023).

Kanada merupakan salah satu kontestan yang kedapatan bermain Jakarta. Total, ada delapan negara dari dua grup yang akan tampil di Indonesia Arena.

Lu Dortz dan kolega akan berhadapan melawan Latvia, Lebanon, dan Prancis di Grup H. Kanada juga akan menjadi tim yang bertanding pertama kali di FIBA World Cup 2023 Indonesia nantinya.