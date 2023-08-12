Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024: Timnas Basket Indonesia Sikat Kazakhstan 91-82 di Laga Perdana

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |21:40 WIB
Hasil Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024: Timnas Basket Indonesia Sikat Kazakhstan 91-82 di Laga Perdana
Timnas Basket Indonesia menang atas Kazakhstan di Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024. (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
A
A
A

HASIL Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Timnas Basket Indonesia pun berhasil meraih kemenangan di laga perdana Pra Kualifikasi Olimpiade Paris 2024.

Melawan Kazakhstan, Timnas Basket Indonesia menang dengan skor 91-82. Laga itu digelar di Alfayha Stadium, Damaskus, Suriah. Tip off dimulai pada Sabtu (12/8/2023) pukul 19.00 WIB.

Marques Bolden

Jalannya Pertandingan

Di kuarter pertama, Timnas Basket Indonesia tampil apik. Mereka pun unggul lebih dulu dengan skor 5-0.

Timnas Basket Indonesia mendapat hadiah free throw di awal laga. Penampilan pebasket naturalisasi Indonesia, Marques Bolden, menjadi salah satu yang disorot.

Tertinggal, Kazakhstan tak tinggal diam. Mereka terus berupaya memperkecil ketertinggalan. Di sisa empat menit pada kuarter pertama, Kazakhstan mampu memangkas jarak menjadi 7-8.

Laju positif Kazakhstan terus berlanjut. Mereka bahkan bisa berbalik unggul menjadi 22-19 di kuarter pertama.

Pada kuarter kedua, di awal laga, Tim Merah Putih langsung memperkecil ketertinggalan sehingga skor sementara menjadi 21-22. Yudha Saputera dan kolega terus memberikan tekanan kepada Kazakhstan.

Tembakan long shot Bolden berhasil menembus jaring Kazakhstan. Tim Merah Putih pun mampu membalikkan skor keadaan menjadi 31-24 di sisa enam menit kuarter kedua.

Halaman:
1 2
