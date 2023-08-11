SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam

Timnas Voli Putri Indonesia takluk dari Vietnam pada laga pertama seri II SEA V League 2023 (Foto: AVC Volley)

CHIANG MAI - Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Eko Waluyo, tak menyangka anak asuhnya kalah dari Timnas Voli Putri Vietnam pada pertandingan pertama seri kedua SEA V League 2023. Apalagi, dia melihat kemampuan sesungguhnya pemain tidak keluar.

Tampil di Chiang Mai, Thailand, Jumat (11/8/2023) sore WIB, Indonesia kalah tiga set langsung 0-3 (19-25, 22-25, dan 10-25). Pasukan Merah Putih tak berkutik di hadapan tim lapis kedua Vietnam dalam laga perdana di seri kedua tersebut.

"Iya, kita tidak menyangka anak-anak bermain di luar dugaan kita," ungkap Eko dalam keterangan resmi PBVSI, Jumat (11/8/2023).

"Kemampuan anak-anak tidak keluar (pada pertandingan tersebut)," lanjutnya.

Kekalahan atas Vietnam pada laga perdana ini membuat langkah Indonesia makin berat di seri kedua SEA V League 2023. Mereka masih akan melakoni dua laga lagi kontra Thailand dan Filipina.