HOME SPORTS SPORT LAIN

SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |21:15 WIB
SEA V League 2023 Seri II: Eko Waluyo Tak Menduga Timnas Voli Putri Indonesia Ditundukkan Vietnam
Timnas Voli Putri Indonesia takluk dari Vietnam pada laga pertama seri II SEA V League 2023 (Foto: AVC Volley)
A
A
A

CHIANG MAI - Pelatih Timnas Voli Putri Indonesia, Eko Waluyo, tak menyangka anak asuhnya kalah dari Timnas Voli Putri Vietnam pada pertandingan pertama seri kedua SEA V League 2023. Apalagi, dia melihat kemampuan sesungguhnya pemain tidak keluar.

Tampil di Chiang Mai, Thailand, Jumat (11/8/2023) sore WIB, Indonesia kalah tiga set langsung 0-3 (19-25, 22-25, dan 10-25). Pasukan Merah Putih tak berkutik di hadapan tim lapis kedua Vietnam dalam laga perdana di seri kedua tersebut.

Timnas Voli Putri Indonesia (Foto: PBVSI)

"Iya, kita tidak menyangka anak-anak bermain di luar dugaan kita," ungkap Eko dalam keterangan resmi PBVSI, Jumat (11/8/2023).

"Kemampuan anak-anak tidak keluar (pada pertandingan tersebut)," lanjutnya.

Kekalahan atas Vietnam pada laga perdana ini membuat langkah Indonesia makin berat di seri kedua SEA V League 2023. Mereka masih akan melakoni dua laga lagi kontra Thailand dan Filipina.

1 2
