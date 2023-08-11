Ini Rahasia Rebellion Zion Mampu Permalukan EVOS Legends 2-0 di MPL ID Season 12

JAKARTA – Rebellion Zion menyimpan rahasia usai mempermalukan EVOS Legends dengan skor 2-0 dalam lanjutan MPL ID Season 12. Duel ajang eSports Mobile Legends bergengsi Indonesia tersebut berlangsung di MPL Arena, Jakarta pada Jumat 11 Agustus 2023.

Rebellion Zion diperkuat HaizzAm0r, AudyTzy, Karss, Vincentt, SwayLow. Sedangkan EVOS Legends menurunkan Fluffy, Branz, VaanStrong, Cr1te, dan Sutsujin.

Secara peringkat, EVOS Legends sebenarnya lebih diunggulkan untuk raih kemenangan pada laga ini. Namun secara mengejutkan, Rebellion Zion mampu tampil mengejutkan sekaligus mempermalukan EVOS Legends dengan skor telak 2-0.

Usai pertandingan, pemain Rebellion Zion yaitu HaizzAm0r membeberkan rahasia kemenangan timnya atas EVOS Legends. Pemain bernama asli Dahannya Posa Hoputra itu menyebut Rebellion Zion memang sudah mempelajari secara khusus mengenai kekuatan EVOS.

“Seperti biasa kita latihan tapi memang untuk laga ini, kami mempelajari secara khusus bagaimana EVOS Legends bermain,” kata HaizzAm0r kepada Okezone di MPL Arena.