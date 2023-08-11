Hasil SEA V League 2023 Seri II: Timnas Voli Putri Indonesia Takluk 0-3 dari Vietnam di Laga Pembuka

Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Vietnam di laga perdana SEA V League 2023 seri II. (Foto: Instagram/@bandungbjbtandamataofficial)

HASIL SEA V League 2023 seri II akan diulas Okezone. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam di laga pembuka SEA V League 2023 seri II.

Duel Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam digelar di Chiang Mai Sports Complex, Thailand, Jumat (11/8/2023) sore WIB. Hasilnya, pil pahit harus ditelan Wilda Siti Nurfadilah cs yang kalah dengan skor 19-25, 22-25, dan 10-25.

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia harus kerepotan meladeni permainan Vietnam sejak awal laga. Mereka harus kerja keras menahan variasi serangan dari Vietnam.

Kondisi tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia kerap tertinggal. Jelang akhir laga set pertama, Timnas Voli Putri Indonesia yang masih kesulitan menghadapi tekanan dari Vietnam harus tertinggal 5 angka dengan kedudukan 18-22.

Vietnam pun terus memanfaatkan kondisi ini dengan baik. Mereka akhirnya menutup laga set pertama dengan kemenangan 25-19.

Di set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia berusaha keras bangkit. Usaha Wilda cs pun cukup berbuah manis kali ini karena bisa membuat duel berjalan cukup sengit.

Di awal laga, Timnas Voli Putri Indonesia bahkan berhasil unggul 6-5 atas Vietnam. Laju positif ini terus dilanjutkan oleh Timnas Voli Putri Indonesia yang unggul 8-6 di technical timeout pertama set kedua.

Setelah interval, Vietnam berusaha mengejar. Mereka bahkan berhasil menyamakan kedudukan hingga berbalik unggul dengan skor 18-15.