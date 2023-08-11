Pensiunan Atlet MMA Fedor Emelianenko Ajak Mike Tyson Duel Tinju!

PENSIUNAN atlet MMA, Fedor Emelianenko, mengaku tertarik mengajak Mike Tyson berduel tinju. Kendati si petinju berlehor beton sudah tua, dia yakin kebugarannya masih terjaga.

Emelianenko belum lama ini memutuskan pensiun dari MMA. Namun, dia masih gatal untuk turun di arena pertarungan.

Pria kelahiran Ukraina itu tertarik untuk menjajal ring tinju kali ini. Emelianenko bermimpi bisa menjadikan Tyson lawan pertamanya di cabang olahraga tersebut.

Sekadar informasi, saat ini Emelianenko berusia 46 tahun. Sementara itu, Tyson 11 tahun lebih tua yakni 57 tahun.

Satu hal yang membuat Emelianenko yakin Tyson masih bisa bertarung adalah ketika menyaksikan si Leher Beton bertarung melawan legenda tinju lainnya, Roy Jones Jr. Duel itu terjadi pada 2020 di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), yang berakhir tanpa pemenang.

"Kami menyaksikan pertarungan Roy Jones Jr. vs. Mike Tyson di TV. Mike Tyson akan menjadi pertarungan yang menarik. Dia punya nama besar, dia legenda," ucap Emelianenko, dipetik dari MMA Fighting, Jumat (11/8/2023).