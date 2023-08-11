McGregor Comeback ke Oktagon, Dana White Sudah Siapkan Lawan untuk The Notorious

Conor McGregor dipastikan kembali ke Oktagon dalam waktu dekat (Foto: Instagram)

BOS UFC, Dana White, sudah menyiapkan lawan untuk Conor McGregor yang akan kembali ke Oktagon dalam waktu dekat. Michael Chandler kemungkinan besar akan menjadi lawan pertama petarung asal Irlandia itu saat kembali nanti.

Sebelum memastikan pertarungan tersebut, White mengaku sempat berbicara dengan McGregor. Dia meminta agar The Notorious-julukan McGregor- harus tetap dalam kondisi yang bugar baik fisik maupun mental.

White paham betul karakter petarung asal Irlandia satu ini. Menurutnya, McGregor memang suka usil mengganggu calon lawannya nanti.

"Saya berbicara dengan Conor, saya lupa kemarin atau sehari sebelumnya, dan ya, dia siap bertarung - Saya pun memberikan pesan kepadanya: 'Dengarkan saya, Anda harus tetap dalam kondisi bagus, mari kita pikirkan apa yang selanjutnya'," jelas White, dipetik dari Mirror, Kamis (10/8/2023).

"Dia akan melawan (Michael) Chandler. Conor terlalu suka mengganggu orang lain, apalagi calon lawannya," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, nasib pertarungan McGregor belakangan ini memang simpang-siur. The Notorious sejauh ini belum memulai kembali pertarungannya setelah cedera pada 2021 lalu.