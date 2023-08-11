Kisah Pebulu Tangkis Uganda Tak Punya Raket hingga Dipinjami Lawannya dari China

Pebulu tangkis Uganda, Amos Muyanja, dipinjami raket oleh lawannya dari China, yakni Wang Zhengxing. (Foto: Instagram/@amosmuyanja)

KISAH pebulu tangkis Uganda tak punya raket hingga dipinjami lawannya di China menarik atensi publik. Perilaku sportivitas ini terlihat di ajang bulu tangkis FISU World University Games 2021 yang berlangsung di China.

Pertandingan tersebut mempertemukan pebulu tangkis Uganda, Amos Muyanja, kontra Wang Zhengxing asal China. Keduanya bertanding memperebutkan posisi utama dalam ajang 64 besar FISU World University Games 2021.

Sayangnya, perjuangan Muyanja hampir terhenti lantaran mengalami masalah teknis pada raketnya. Beruntungnya, Wang Zhengxing membawa raket cadangan. Pebulu tangkis China itu pun meminjamkan raket cadangannya kepada Muyanja.

Lantas bagaimana kisah pebulu tangkis Uganda tak punya raket hingga dipinjami lawannya di China sangat menginspirasi?

Pertandingan gim pertama FISU World University Games 2021 berlangsung tanpa kendala. Permasalahan teknis mulai terlihat memasuki pertengahan gim pertama.

Senar raket Amos Muyanja putus sehingga tidak bisa digunakan. Dalam video yang beredar, Muyanja terlihat kebingungan karena tidak membawa raket cadangan pada pertandingan tersebut.

Wasit menghentikan sementara waktu pertandingan pada putaran pertama FISU World University Games 2021. Sang pemimpin pertandingan itu juga memanggil panitia untuk mencarikan raket cadangan untuk pebulu tangkis Uganda itu.

Tetapi, Wang Zhengxing tiba-tiba datang membawa satu raket yang untuk dipinjamkan kepada Muyanja. Meski berstatus lawan, Wang Zhengxing tidak segan meminjamkan raketnya itu kepada lawan mainnya tersebut.