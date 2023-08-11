Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis yang Dilatih Kekasihnya Sendiri, Nomor 1 Rival Greysia Polii/Apriyani Rahayu

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:38 WIB
4 Pebulu Tangkis yang Dilatih Kekasihnya Sendiri, Nomor 1 Rival Greysia Polii/Apriyani Rahayu
Stefani Stoeva jalin hubungan asmara dengan pelatihnya. (Foto: Instagram/@stefanistoeva)
A
A
A

4 pebulu tangkis yang dilatih kekasihnya sendiri menarik dikulik. Sebab, hal ini kerap mencuri perhatian besar dari publik.

Kedekatan pemain dengan pelatih memang jadi hal yang wajar terjadi. Tetapi, beberapa pebulu tangkis ternyata punya hubungan asmara dengan pelatihnya.

Siapa saja pebulu tangkis itu? Berikut 4 pebulu tangkis yang dilatih kekasihnya sendiri.

4. Lianne Tan

Lianne Tan

Salah satu pebulu tangkis yang dilatih kekasihnya adalah Lianne Tan. Tunggal putri asal Belgia ini diketahui dilatih oleh kekasihnya sendiri.

Menariknya, Lianne Tan dilatih oleh Indra Bagus Ade Chandra yang berasal dari Indonesia. Diketahui, Indra Bagus Ade Chandra pernah masuk pelatnas PBSI.

Tetapi, usai tak lagi masuk pelatnas, pebulu tangkis kelahiran Jakarta, 13 Juli 1987 itu berkarier di Eropa. Dia sempat bermain untuk Spanyol dan Italia. Kini, Indra Bagus Ade Chandra menjadi pelatih. Dia pun kemudian turut menangani Lianne Tan.

3. Eric Pang

Eric Pang

Selanjutnya, ada nama Eric Pang. Tunggal putra asal Belanda ini juga ditangani oleh sang pujaan hati, yakni Yao Jie.

Diketahui, Yao Jie merupakan salah satu pebulu tangkis kenamaan asal China. Dia kemudian memutukan pensiun pada 2013 dan langsung fokus melatih Eric Pang. Hubungan asmara sejoli ini pun bukan sekadar berpacaran. Mereka bahkan sudah resmi menikah.

Halaman:
1 2
