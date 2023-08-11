Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Championships 2023: Chico Aura Dwi Wardoyo Tak Ingin Lengah Hadapi Non Unggulan di Babak Pertama

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |17:19 WIB
BWF World Championships 2023: Chico Aura Dwi Wardoyo Tak Ingin Lengah Hadapi Non Unggulan di Babak Pertama
Tunggal Putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, akan menghadapi pemain non unggulan di babak pertama BWF World Championships 2023. Meski diuntungkan, Chico mengaku tak ingin lengah dan berharap bisa mendapat hasil maksimal di turnamen kali ini.

Pada babak pertama nanti Chico akan bertemu wakil Australia, Nathan Tang. Di atas kertas, pebulutangkis kelahiran Jayapura itu memiliki ranking yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan sang lawan.

"Kejuaraan Dunia itu diikuti seluruh pemain terbaik dunia. Jadi, saya tidak boleh memandang remeh saat bertemu pemain Australia, Nathan Tang, di babak pertama," ucap Chico dikutip dari keterangan resmi PBSI, JUmat (11/8/2023).

"Apalagi saya juga belum pernah bertemu dia. Jadi, harus waspada dari awal dan tidak boleh lengah," lanjutnya.

Perjalanan Chico di Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2023 juga bisa dibilang tidaklah mudah. Jika berhasil melewati Nathan Tang, dia kemungkinan akan bertemu jagoan India, Prannoy H.S. yang pada babak pertama berhadapan dengan Kalle Koljonen (Finlandia).

"Saya harus fokus di babak pertama dulu. Kalau lolos kemungkinan besar akan bertemu Prannoy, pemain yang berpengalaman dan memiliki teknik pukulan yang komplet," kata Chico.

Halaman:
1 2
