Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kawinkan Gelar BWF World Championship

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:51 WIB
Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kawinkan Gelar BWF World Championship
Legenda Bulu Tangkis Indonesia, Christian Hadinatan (Foto: PB Djarum)
A
A
A

CHRISTIAN Hadinata menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang kawinkan gelar BWF World Championship alias Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Pria yang kini berusia 73 tahun tersebut melakukan hal tersebut di BWF World Championship 1980.

Bagi yang belum tahu, Christian Hadinata adalah atlet sepesialis ganda di era 1970-an hingga 1980-an. Dia pernah berpasangan dengan Atik Jauhari, Retno Kustiyah, Ade Chandra, Imelda Wiguna, Regina Masli, Lius Pongoh, Icuk Sugiarto, Ivana Lie, Bobby Ertanto, Liem Swie King, hingga Hadiwibowo susanto.

Christian Hadinata bisa dibilang sebagai salah satu pebulu tangkis tersukses di BWF World Championship. Pasalnya, pria kelahiran Purwokerto itu telah mengawinkan dua emas di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tersebut.

Christian Hadinata menggondol dua medali emas di BWF World Championship 1980 di sektor ganda putra dan ganda campuran. Di sektor ganda putra, ia merebutnya saat berpasangan dengan Ade Chandra, sedangkan di nomor ganda campuran bersama Imelda Wiguna.

Saat bertanding di sektor ganda putra, Christian Hadinata/Ade Chandra harus menghadapi kompatriotnya, Rudy Heryanto/Hariamanto Kartono. Sejatinya, mereka tampil kurang menyakinkan di gim pertama hingga kalah 5-15.

Luar biasanya, Christian Hadinata/Ade Chandra comeback di gim kedua dan memaksakan rubber game. Pada akhirnya, Christian Hadinata/Ade Chandra menang atas rekan senegaranya itu dengan skor akhir 5-15, 15-5, 15-7.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/40/3169855/hendra_setiawan_dan_debby_susanto-DO5b_large.jpg
Hasil Final BWF World Senior Championships 2025: Hendra/Debby Juara Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/40/3167278/berikut_dua_pebulu_tangkis_ganda_putra_indonesia_yang_menembus_10_besar_ranking_dunia_bwf-jF5T_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Ganda Putra Indonesia yang Tembus 10 Besar Ranking Dunia BWF, Nomor 1 Segera Berpisah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/40/3167043/berikut_enam_pebulu_tangkis_indonesia_yang_masuk_10_besar_di_ranking_bwf_terbaru_termasuk_gregoria_mariska_tunjung-ORMb_large.jpg
6 Pebulu Tangkis Indonesia yang Masuk 10 Besar di Ranking BWF Terbaru, Nomor 1 Geser Gregoria Mariska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/40/3145983/bwf_menawarkan_piala_sudirman_2027_dan_thomas_uber_2028_digelar_di_indonesia_arena-B5c7_large.jpg
Presiden BWF Kagumi Indonesia Arena, Tawarkan Jadi Tuan Rumah Piala Sudirman 2027 dan Thomas-Uber 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/40/3103852/ilustrasi_bulu_tangkis-XN5F_large.jpg
5 Turnamen Bulu Tangkis Paling Dinanti 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097941/shi_yu_qi-UHhi_large.jpg
5 Pebulu tangkis Top Dunia yang Punya Gelar World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Ganda Putri China
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement