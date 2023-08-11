Satu-satunya Pebulu Tangkis Indonesia yang Kawinkan Gelar BWF World Championship

CHRISTIAN Hadinata menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang kawinkan gelar BWF World Championship alias Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Pria yang kini berusia 73 tahun tersebut melakukan hal tersebut di BWF World Championship 1980.

Bagi yang belum tahu, Christian Hadinata adalah atlet sepesialis ganda di era 1970-an hingga 1980-an. Dia pernah berpasangan dengan Atik Jauhari, Retno Kustiyah, Ade Chandra, Imelda Wiguna, Regina Masli, Lius Pongoh, Icuk Sugiarto, Ivana Lie, Bobby Ertanto, Liem Swie King, hingga Hadiwibowo susanto.

Christian Hadinata bisa dibilang sebagai salah satu pebulu tangkis tersukses di BWF World Championship. Pasalnya, pria kelahiran Purwokerto itu telah mengawinkan dua emas di ajang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis tersebut.

Christian Hadinata menggondol dua medali emas di BWF World Championship 1980 di sektor ganda putra dan ganda campuran. Di sektor ganda putra, ia merebutnya saat berpasangan dengan Ade Chandra, sedangkan di nomor ganda campuran bersama Imelda Wiguna.

Saat bertanding di sektor ganda putra, Christian Hadinata/Ade Chandra harus menghadapi kompatriotnya, Rudy Heryanto/Hariamanto Kartono. Sejatinya, mereka tampil kurang menyakinkan di gim pertama hingga kalah 5-15.

Luar biasanya, Christian Hadinata/Ade Chandra comeback di gim kedua dan memaksakan rubber game. Pada akhirnya, Christian Hadinata/Ade Chandra menang atas rekan senegaranya itu dengan skor akhir 5-15, 15-5, 15-7.