HOME SPORTS NETTING

Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Faktor yang Buat Permainan Kurang Maksimal di Beberapa Turnamen Terakhir

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |08:56 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Faktor yang Buat Permainan Kurang Maksimal di Beberapa Turnamen Terakhir
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Dalam beberapa turnamen terakhir, ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto gagal memberikan hasil yang terbaik. Menurut pasangan peringkat satu dunia itu, penyebab utamanya karena mereka belum bisa bermain enak seperti musim lalu.

Ya, menurut Fajar/Rian, kualitas permainan mereka masih kurang jika dibandingkan tahun lalu. Mereka tetap berupaya memberikan yang terbaik menatap turnamen berikutnya, namun karena peforma mereka belum maksimal, alhasil pencapaian mereka pun kurang baik.

"Meskipun kembali ke track menurut saya masih kurang ya dalam arti dari tahun lalu yang mungkin setiap kita pertandingan itu main enak terus ya meskipun gak juara ada final tapi enak aja gitu," jelas Fajar di Cipayung, Jumat (11/8/2023).

"Kalau sekarang mungkin lebih belum seperti tahun lalu lah tapi ya meskipun ada di jalur udah meningkat dari pertandingan sebelumnya tapi ya menurut saya sih belum 100% di jalur, di permainan terbaik," lanjutnya.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Belum maksimalnya penampilan mereka tersebut diyakini karena beberapa faktor. Fajar bahkan mengatakan dirinya sempat mengalami cedera di bagian pinggangnya yang cukup serius setelah turnamen di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Dia disarankan untuk beristirahat, tetapi karena jadwal turnamen yang padat memaksanya untuk tetap fit. Terlebih saat ini mereka juga sedang bersaing memperebutkan poin dalam Race to Olympic Paris 2024.

