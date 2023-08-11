Ternyata Tak Ada Pebasket Amerika Serikat di Jajaran Peraih Medali FIBA World Cup Terbanyak

Tak ada pemain Timnas Basket Amerika Serikat di daftar pemain peraih medali terbanyak FIBA World Cup. (Foto: FIBA)

TERNYATA tak ada pebasket Amerika Serikat di jajaran peraih medali FIBA World Cup terbanyak. Dari 7 pebasket yang telah memenangkan medali paling banyak dengan total empat medali sepanjang gelaran Piala Dunia Basket itu, tidak ada pemain dari Negeri Paman Sam -julukan Amerika Serikat.

FIBA World Cup merupakan kompetisi bola basket internasional antara tim nasional pria senior yang diikuti oleh anggota Federasi Bola Basket Internasional (FIBA). Turnamen tersebut digelar setiap empat tahun dan dianggap sebagai ajang unggulan FIBA.

Amerika Serikat menjadi negara yang paling sering menjuarai FIBA World Cup, yakni sebanyak 5 kali. Total, Amerika Serikat sudah berhasil meraih 12 medali di sepanjang keikutsertaannya di FIBA World Cup dengan rincian 5 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu.

Selain Amerika Serikat, ada juga Yugoslavia yang sama-sama mengoleksi 5 gelar juara FIBA World Cup. Sementara itu, di urutan ketiga, ada Uni Soviet yang sudah 3 kali meraih gelar juara FIBA World Cup, sedangkan Spanyol selaku juara bertahan baru mengoleksi 2 gelar.

Menariknya, meski Amerika Serikat yang menjadi negara pengoleksi gelar terbanyak di FIBA World Cup, ternyata tak ada pebasket asal Negeri Paman Sam itu di jajaran peraih medali FIBA World Cup terbanyak. Total, ada 7 pebasket yang telah menggondol medali terbanyak dengan masing-masing 4 medali.

Di antaranya, ada Kresimir Cosic (Yugoslavia/1967-1978), Wlamir Marques (Brasil/1954-1970), Paso Amaury (Brasil/1954-1967), Sergey Belov (Uni Soviet/1967-1978), Alexander Belostenny (Uni Soviet/1978-1990), Ubiratan Pereira Maciel (Brasil/1963-1978), dan Drazen Dalipagic (Yugoslavia/1974-1986).

Tercatat, hanya ada 3 pebasket Amerika Serikat yang baru mengoleksi masing-masing 2 medali emas di FIBA World Cup. Di antaranya, ada yakni Stephen Curry (2010, 2014), Rudy Gay (2010, 2014), dan Derrick Rose (2010, 2014).

Terlepas dari hal itu, tahun ini ajang FIBA World Cup akan kembali digelar. FIBA World Cup 2023 menjadi edisi ke-19 yang dapat disaksikan secara live dan ekslusif di iNews TV mulai 25 Agustus hingga 10 September 2023.

FIBA World Cup 2023 kali ini diselenggarakan di tiga negara untuk pertama kali dalam sejarahnya, yakni di Filipina, Jepang, dan Indonesia, dari 25 Agustus hingga 10 September 2023. Turnamen tersebut diikuti 32 tim dari empat konfederasi.

Eropa menjadi konfederasi dengan jumlah wakil terbanyak, yaitu 12 negara. Di antaranya, ada Spanyol yang berstatus sebagai juara bertahan, lalu Georgia, Latvia, Finlandia, Yunani, Jerman, Prancis, Italia, Lithuania, Montenegro, Serbia, dan Slovenia.

Untuk zona Asia dan Oceania, ada 8 tim yang akan berlaga di turnamen ini. Kedelapan wakil itu adalah Australia, China, Iran, Jepang, Yordania, Lebanon, Selandia Baru, dan Filipina.