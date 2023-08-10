Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Buka Cabor Tarung Derajat di Piala Gubernur Jawa Barat 2023, Ridwan Kamil Dengungkan Kembali Slogan Jabar Juara

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |20:10 WIB
Buka Cabor Tarung Derajat di Piala Gubernur Jawa Barat 2023, Ridwan Kamil Dengungkan Kembali Slogan Jabar Juara
Ridwan Kamil buka Piala Gubernur Jawa Barat 2023 (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)
A
A
A

BUKA cabor Tarung Derajat di Piala Gubernur Jawa Barat 2023, Ridwan Kamil dengungkan kembali sloban Jabar Juara. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku sangat bahagia bisa melihat langkah provinsinya menuju juara secara lahir dan batin.

Selama lima tahun memimpin, Provinsi Jabar sukses meraih 542 penghargaan di bidang keolahragaan. Deretan penghargaan tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ridwan Kamil

"Penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi dengan pembinaan olahraga terbaik di Indonesia. Dan juga kami pribadi mendapatkan penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik di RI," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, saat membuka Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat Tahun 2023 Cabang Olahraga Tarung Derajat di Gedung Youth Center, SPORT Jabar, Kota Bandung, Kamis (10/8/2023).

Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil – mengatakan bahwa slogan Jabar Juara Lahir Batin merupakan kata-kata penyemangat untuknya dalam berbagai perjalanan.

"Kata juara kalau diucapkan pelan menjadi doa, kata juara kalau diteriakan menjadi semangat," ungkapnya.

Dia menuturkan bahwa hadiah dari prestasi yang dicapai Provinsi Jabar dijadikan laboratorium pembinaan olahraga sport science.

"Karena di masa depan gabungan keahlian, gabungan keuletan harus ditopang juga dengan ilmu science, ilmu olahraga yang menggabungkan dua hal tadi menjadikan kita luar biasa," katanya.

Kang Emil pun mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam mengembangkan setiap cabang olahraga yang ada di Jabar.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pengprov Jabar, Pak Dedi Taufik dan jajaran, Ketua KONI Pak Budiana atas bimbingan dan arahan dari sang guru yang menjadikan Jabar yang paling istimewa. Dan menjadikan tempat kita sebagai inspiratif, tempat percontohan dalam melatih apa yang kita lakukan hari ini," tandasnya.

