Slogan Jabar Juara Lahir Batin, Ridwan Kamil: Teriak Jadi Penyemangat

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membeberkan capaian selama masa kepemimpinannya di bidang olahraga (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku sangat berbahagia bisa menyaksikan satu persatu langkah-langkah menuju provinsi yang juara lahir batin. Dalam lima tahun kepemimpinannya, Provinsi Jabar sukses meraih 542 penghargaan dari dalam dan luar negeri termasuk dalam bidang olahraga.

"Penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi dengan pembinaan olahraga terbaik di Indonesia. Dan juga kami pribadi mendapatkan penghargaan sebagai pembina olahraga terbaik di RI," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, saat membuka Kejuaraan Piala Gubernur Jawa Barat Tahun 2023 Cabang Olahraga Tarung Derajat di Gedung Youth Center, SPORT Jabar, Kota Bandung, Kamis (10/8/2023).

Kang Emil mengungkapkan, selama ini, slogan Jabar Juara Lahir Batin menjadi kata-kata penyemangat dalam setiap perjalannya.

"Kata juara kalau diucapkan pelan menjadi doa, kata juara kalau diteriakan menjadi semangat," ungkapnya.

Ia menyebut, hadiah dari prestasi-prestasi yang diraih Provinsi Jabar dijadikan laboratorium pembinaan olahraga sport science.

"Karena di masa depan gabungan keahlian, gabungan keuletan harus ditopang juga dengan ilmu science, ilmu olahraga yang menggabungkan dua hal tadi menjadikan kita luar biasa," katanya.

Kang Emil pun mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang ikut terlibat dalam mengembangkan setiap cabang olahraga yang ada di Jabar.

"Saya ucapkan terimakasih kepada Pengprov Jabar, Pak Dedi Taufik dan jajaran, Ketua KONI Pak Budiana atas bimbingan dan arahan dari sang guru yang menjadikan Jabar yang paling istimewa. Dan menjadikan tempat kita sebagai inspiratif, tempat percontohan dalam melatih apa yang kita lakukan hari ini," tandasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sangat mendukung generasi muda untuk mengembangkan potensinya dalam bidang olahraga, salah satunya melalui cabang olahraga (cabor) tarung derajat.

Menurutnya, kejuaraaan piala gubernur ini juga menjadi langkah persiapan menuju PON XXI Aceh dan Sumatera Utara.