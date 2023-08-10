Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pemain Timnas Voli Indonesia Dimas Saputra yang Gagal Gabung Klub UEA demi Ikut Tes CPNS

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:43 WIB
Kisah Pemain Timnas Voli Indonesia Dimas Saputra yang Gagal Gabung Klub UEA demi Ikut Tes CPNS
Pemain Timnas Voli Putra Indonesia, Dimas Saputra. (Foto: Instagram/deemputra1130)
A
A
A

KISAH pemain Timnas Voli Putra Indonesia Dimas Saputra yang gagal bergabung dengan salah satu klub Uni Emirat Arab (UEA) demi ikut tes CPNS akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, sejatinya Dimas Saputra berkesempatan bermain untuk Hatta Social Cultural Sports Club.

Kendati demikian, Dimas Saputra batal bergabung dengan klub UEA tersebut karena lebih memilih fokus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tak dapat dipungkiri, di Indonesia menjadi PNS memang merupakan salah satu pekerjaan yang diidam-idamkan.

Bahkan seorang Dimas Saputra saja melepaskan kesempatan berkarier di luar negeri karena ingin fokus menjadi PNS. Kabar batalnya Dimas ke Hatta Sport Club pun disampaikan langsung oleh pihak yang menjadi penghubung negosiasi mereka, yakni ASP Agency.

Menurut pemaparan ASP Agency, Dimas tidak jadi bergabung ke Hatta Sport Club karena memilih mengikuti CPNS dan menempuh pendidikan yang tentu tidak dapat ia lakukan jika pindah ke UEA.

Dimas Saputra

“Banyak yang menanyakan kepada kami tentang perihal DIMAS SAPUTRA (Opposite-188cm) untuk bergabung ke club Hatta Social Cultural Sports Club, bisa kami jelaskan disini bahwa akhirnya DIMAS SAPUTRA tidak jadi bergabung ke Hatta Sport Club," bunyi keterangan dari ASP Agency di akun instagram @aspagency.id, Kamis (10/8/2023).

"Hal itu karena DIMAS lebih memilih untuk mengikuti test CPNS dan menempuh pendidikan sebagai PNS di sebuah Instansi Negara,” lanjut keterangan ASP Agency.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181221/simak_kisah_asmara_pevoli_cantik_yolla_yuliana_yang_sukses_bikin_banyak_atlet_indonesia_jatuh_hati-XIVK_large.jpg
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement