Kisah Pemain Timnas Voli Indonesia Dimas Saputra yang Gagal Gabung Klub UEA demi Ikut Tes CPNS

KISAH pemain Timnas Voli Putra Indonesia Dimas Saputra yang gagal bergabung dengan salah satu klub Uni Emirat Arab (UEA) demi ikut tes CPNS akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, sejatinya Dimas Saputra berkesempatan bermain untuk Hatta Social Cultural Sports Club.

Kendati demikian, Dimas Saputra batal bergabung dengan klub UEA tersebut karena lebih memilih fokus mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Tak dapat dipungkiri, di Indonesia menjadi PNS memang merupakan salah satu pekerjaan yang diidam-idamkan.

Bahkan seorang Dimas Saputra saja melepaskan kesempatan berkarier di luar negeri karena ingin fokus menjadi PNS. Kabar batalnya Dimas ke Hatta Sport Club pun disampaikan langsung oleh pihak yang menjadi penghubung negosiasi mereka, yakni ASP Agency.

Menurut pemaparan ASP Agency, Dimas tidak jadi bergabung ke Hatta Sport Club karena memilih mengikuti CPNS dan menempuh pendidikan yang tentu tidak dapat ia lakukan jika pindah ke UEA.

“Banyak yang menanyakan kepada kami tentang perihal DIMAS SAPUTRA (Opposite-188cm) untuk bergabung ke club Hatta Social Cultural Sports Club, bisa kami jelaskan disini bahwa akhirnya DIMAS SAPUTRA tidak jadi bergabung ke Hatta Sport Club," bunyi keterangan dari ASP Agency di akun instagram @aspagency.id, Kamis (10/8/2023).

"Hal itu karena DIMAS lebih memilih untuk mengikuti test CPNS dan menempuh pendidikan sebagai PNS di sebuah Instansi Negara,” lanjut keterangan ASP Agency.