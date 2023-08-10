Gregoria Mariska Fokus Latihan Fisik Jelang BWF World Championships 2023, Ini Sebabnya

GREGORIA Mariska Tunjung fokus latihan fisik jelang BWF World Championships 2023. Sang pebulu tangkis tunggal putri Indonesia tersebut mendapatkan catatan bahwa fisiknya terlihat menurun dalam beberapa turnamen terakhir.

Gregoria mengungkapkan hal ini ketika ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (9/8/2023). Menurutnya, fisik menjadi salah satu hal yang menjadi fokusnya, jika melihat penampilan di Japan Open 2023.

"Catatannya di turnamen terakhir, kelihatan fisiknya menurun gitu ya. Jadi, selain teknik, fisik juga ditingkatkan lagi sama pelatih," ungkap Gregoria, Rabu (9/8/2023).

Meski begitu, Jorji – sapaan akrab Gregoria – tentu tidak hanya berlatih fisik saja. Dirinya juga melatih beberapa aspek lain, namun untuk saat ini, latihan fisik menjadi fokus.

"Banyak latihannya, mungkin dari penguatan otot. Tidak hanya lari saja, tetapi dari penguatan otot, angkat beban juga, pokoknya yang bisa menunjang fisiknya," kata Gregoria.