Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gregoria Mariska Fokus Latihan Fisik Jelang BWF World Championships 2023, Ini Sebabnya

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |22:00 WIB
Gregoria Mariska Fokus Latihan Fisik Jelang BWF World Championships 2023, Ini Sebabnya
Gregoria Mariska persiapkan diri jelang BWF World Championships 2023 dengan latihan fisik (Foto: PBSI)
A
A
A

GREGORIA Mariska Tunjung fokus latihan fisik jelang BWF World Championships 2023. Sang pebulu tangkis tunggal putri Indonesia tersebut mendapatkan catatan bahwa fisiknya terlihat menurun dalam beberapa turnamen terakhir.

Gregoria mengungkapkan hal ini ketika ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (9/8/2023). Menurutnya, fisik menjadi salah satu hal yang menjadi fokusnya, jika melihat penampilan di Japan Open 2023.

Gregoria Mariska Tunjung

"Catatannya di turnamen terakhir, kelihatan fisiknya menurun gitu ya. Jadi, selain teknik, fisik juga ditingkatkan lagi sama pelatih," ungkap Gregoria, Rabu (9/8/2023).

Meski begitu, Jorji – sapaan akrab Gregoria – tentu tidak hanya berlatih fisik saja. Dirinya juga melatih beberapa aspek lain, namun untuk saat ini, latihan fisik menjadi fokus.

"Banyak latihannya, mungkin dari penguatan otot. Tidak hanya lari saja, tetapi dari penguatan otot, angkat beban juga, pokoknya yang bisa menunjang fisiknya," kata Gregoria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement