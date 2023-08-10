Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Agustus 2023: Shesar Hiren Melesat 14 Tingkat, Anthony Ginting Tempel Viktor Axelsen

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:36 WIB
Update Ranking BWF Agustus 2023: Shesar Hiren Melesat 14 Tingkat, Anthony Ginting Tempel Viktor Axelsen
Shesar Hiren Rhustavito naik 14 tingkat di ranking BWF (Foto: PBSI)
UPDATE ranking BWF Agustus 2023 membawa dua kabar gembira bagi para penggemar bulu tangkis Tanah Air dengan munculnya dua nama baru di situs Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Kedua nama yang membanggakan Indonesia tersebut datang dari sektor tunggal putra, Shesar Hiren Rhustavito, dan dari tunggal putri yaitu Komang Ayu Cahya Dewi. Shesar mampu melesat 14 peringkat ke urutan 45 dunia dengan 28.930 poin. Sementara Komang Ayu Cahya Dewi mencatatkan lonjakan 11 peringkat ke urutan 45 dunia setelah debutnya di Australia Open 2023, turnamen level Super 500 pertamanya.

Shesar Hiren Rhustavito

BWF telah mengeluarkan peringkat pebulu tangkis terkini di pekan kedua bulan Agustus 2023 setelah ajang Australia Open 2023. Terjadi beberapa perubahan yang cukup positif, meskipun di peringkat atas tidak banyak perubahan.

Para atlet unggulan Indonesia masih kukuh di posisi sebelumnya seperti Anthony Sinisuka Ginting di peringkat kedua, Jonatan Christie di peringkat lima. Gregoria Mariska Tunjung berada di posisi delapan, dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto masih berkuasa di posisi nomor satu dunia dengan 92.729 poin.

Melansir dari situs BWF, Kamis (10/2023), berikut Okezone merangkum data update ranking BWF Agustus 2023:

Tunggal Putra

Viktor Axelsen

1. Viktor Axelsen (Denmark) - 107.305 poin

2. Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia) - 87.211

3. Kunlavut Vitidsarn (Thailand) - 77.778

4. Kodai Naraoka (Jepang) - 76.915

5. Jonatan Christie (Indonesia) - 72.571

6. Li Shi Feng (China) - 71.448

7. Loh Kean Yew (Singapura) - 71.262

8. Shi Yu Qi (China) - 70.524

9. Prannoy H.S. (India) - 70.437

10. Chou Tien Chen (Taiwan) - 64.317

Tunggal Putri

An Se Young

1. An Se-young (Korea Selatan) - 103.914

2. Akane Yamaguchi (Jepang) - 101.917

3. Chen Yu Fei (China) - 92.116

4. Tai Tzu Ying (Taiwan) - 89.286

5. He Bing Jiao (China) - 83.274

6. Carolina Marin (Spanyol) - 76.890

7. Ratchanok Intanon (Thailand) - 67.623

8. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) - 64.661

9. Han Yue (China) - 62.730

10. Beiwen Zhang (Amerika Serikat) - 60.470

