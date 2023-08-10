Tunggal Putra Indonesia Puasa Gelar di 3 Turnamen Terakhir, Begini Reaksi Irwansyah

TUNGGAL putra Indonesia puasa gelar di tiga turnamen terakhir, Irwansyah bereaksi dengan santai. Pelatih Irwansyah juga mengaku tak mencemaskan kans tunggal putra Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024.

Cabang olahraga (cabor) bulu tangkis telah memasuki fase Race to Olympic sejak Mei 2023 lalu dan akan ditutup pada April 2024 nanti. Para pebulu tangkis dunia berebutan tempat di ajang olahraga terbesar dunia tersebut.

Namun, tunggal putra Indonesia sejauh ini gagal membawa satu pun gelar dari tiga turnamen terakhir. Hasil yang didapatkan sempat membuat khawatir para pencinta bulu tangkis Indonesia, namun tidak dengan Irwansyah.

"Menurut saya ini tinggal tunggu kapan (menang) saja. Saya tidak terlalu khawatir mengenai Olimpiade. Latihan yang bagus, Insya Allah bisa hasilnya bagus. Saya yakin itu. Yang paling penting menguatkan mereka setiap kejuaraan saja. Jangan mikir terlalu jauh," tutur Irwansyah, Rabu (9/8/2023).

"Bukan tidak ada tujuan, tetapi kalau terlalu berpikir olimpiade saja, tapi yang lainnya tidak konsentrasi, mungkin tumbang juga. Jadi, saya fokuskan satu-satu," tambahnya.