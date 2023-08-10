Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pengakuan Fajar Alfian/Rian Ardianto Setelah Jadi Tumpuan Ganda Putra Indonesia pada 3 Turnamen Beruntun

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |16:55 WIB
Fajar Alfian/Rian Ardianto kerap menjadi andalan Indonesia (Foto: PBSI)
A
A
A

PENGAKUAN Fajar Alfian/Rian Ardianto setelah menjadi tumpuan ganda putra Indonesia pada tiga turnamen beruntun. Pasangan nomor satu dunia itu mengaku tidak terbebani.

Fajar/Rian kerap menjadi harapan terakhir di nomor ganda putra pada tiga turnamen terakhir. Meski begitu, mereka justru menjadi semakin termotivasi untuk menjadi semakin baik.

Fajar Alfian/Rian Ardianto

Selain itu, mereka juga tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut. Hal yang terpenting bagi peringkat satu dunia itu adalah fokus dalam pertandingan.

"Ya kita tidak mau terlalu memikirkan, yang penting gimana caranya buat kita fokus di pertandingan itu karena kan mungkin lawannya juga berbeda-beda, pas di Australia bagannya ketemu siapa, terus yang sektor lain ketemu siapa. Jadi kan kita gak tau ya. Yang penting kita fokus sendiri sih dari kitanya sendiri, terus juga mungkin dari pelatih terus dari pemain-pemain," ungkap Rian di Cipayung, Rabu (9/8/2023).

"Terbebani sih enggak ya, malah kan kita pengen buktikan, termotivasi juga kalau yang terakhir itu harus jadi yang terbaik ya. Kemarin contohnya di Korea itu dari delapan besar udah sendirian, ya pengennya sih juara cuma kan ya rezekinya baru sampai situ," tambah Fajar.

Halaman:
1 2

Telusuri berita Sport lainnya
