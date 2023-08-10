Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Evaluasi Irwansyah untuk Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Jelang BWF World Championships 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:41 WIB
Evaluasi Irwansyah untuk Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Jelang BWF World Championships 2023
Penampilan Anthony Ginting dan kolega dievaluasi Irwansyah jelang BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

EVALUASI pelatih tunggal putra Irwansyah kepada Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo jelang BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Ketiga atlet tersebut memiliki porsi latihan masing-masing.

Ada tiga tunggal putra yang siap diandalkan di BWF World Championships 2023. Mereka adalah Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura.

Jonatan Christie

Irwansyah selaku pelatih tunggal putra mengaku sudah mengoreksi penampilan ketiga anak asuhnya dari beberapa turnamen terakhir. Dia sudah mencatat apa-apa saja yang perlu diperbaiki dari ketiga atlet itu.

"Sudah ada evaluasi untuk tiap kejuaraan. Utamanya ialah fokus dari mereka. Jojo kemarin di kejuaraan sudah bagus mainnya, di Jepang juga bisa final. Akan tetapi, fokus untuk menguatkan cara bermain itu tidak boleh berubah menjadi menguntungkan lawan," ungkap Irwansyah, Rabu (9/8/2023).

"Untuk Ginting, konsisten dari pukulan supaya tidak gampang mati sendiri. Itu saja yang mau kami terapkan lebih sebelum kejuaraan dunia ini," lanjutnya.

Dari segi fisik dan kondisi, Irwansyah menilai anak-anak asuhnya berada dalam situasi yang cukup baik. Dia mengatakan bahwa Chico sudah bermain sesuai dengan pola yang diterapkan saat berhadapan dengan Viktor Axelsen beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/40/3185448/fajar_alfian-D8rL_large.jpg
Kisah Pebulutangkis Fajar Alfian, Awali Karier sebagai Atlet dengan Cara yang Tak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement