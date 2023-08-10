Evaluasi Irwansyah untuk Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Jelang BWF World Championships 2023

EVALUASI pelatih tunggal putra Irwansyah kepada Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura Dwi Wardoyo jelang BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Ketiga atlet tersebut memiliki porsi latihan masing-masing.

Ada tiga tunggal putra yang siap diandalkan di BWF World Championships 2023. Mereka adalah Anthony Ginting, Jonatan Christie, dan Chico Aura.

Irwansyah selaku pelatih tunggal putra mengaku sudah mengoreksi penampilan ketiga anak asuhnya dari beberapa turnamen terakhir. Dia sudah mencatat apa-apa saja yang perlu diperbaiki dari ketiga atlet itu.

"Sudah ada evaluasi untuk tiap kejuaraan. Utamanya ialah fokus dari mereka. Jojo kemarin di kejuaraan sudah bagus mainnya, di Jepang juga bisa final. Akan tetapi, fokus untuk menguatkan cara bermain itu tidak boleh berubah menjadi menguntungkan lawan," ungkap Irwansyah, Rabu (9/8/2023).

"Untuk Ginting, konsisten dari pukulan supaya tidak gampang mati sendiri. Itu saja yang mau kami terapkan lebih sebelum kejuaraan dunia ini," lanjutnya.

Dari segi fisik dan kondisi, Irwansyah menilai anak-anak asuhnya berada dalam situasi yang cukup baik. Dia mengatakan bahwa Chico sudah bermain sesuai dengan pola yang diterapkan saat berhadapan dengan Viktor Axelsen beberapa waktu lalu.