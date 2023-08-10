Lagi Menurun, Ganda Campuran Indonesia Ditarget Tembus Semifinal BWF World Championships 2023!

JAKARTA - Pelatih ganda campuran Indonesia, Amon Sunaryo, memasang target semifinal untuk anak asuhnya pada ajang BWF World Championships 2023 (BWC 2023). Demi mencapai target itu, dia fokus mempersiapkan semua anak asuhnya di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur.

Sebanyak 15 wakil Indonesia lolos ke BWF World Championships 2023 yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, 21-27 Agustus. Indonesia mengirim tiga wakil di sektor ganda campuran, yakni Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, dan Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.

Namun, Amon hanya akan menukangi Rehan/Lisa dan Rinov/Pitha saja. Sebab, Dejan/Gloria merupakan pasangan di luar Pelatnas PBSI sehingga memiliki pelatih sendiri.

Amon mengaku menargetkan Rehan/Lisa dan Rinov/Pitha bisa mencapai semifinal BWF World Championships 2023. Dia berharap target itu bisa dipenuhi oleh kedua anak asuhnya di Copenhagen nanti.

“Ya targetnya kami semifinal ya. Kalau target mudah-mudahan itu bisa. Mungkin kalau kondisi bagus dan tidak ada kendala bisa,” kata Amon kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu 9 Agustus 2023.

Target tersebut jelas bukan hal yang mudah untuk dicapai Rehan/Lisa dan Rinov/Pitha serta Dejan/Gloria. Pasalnya, performa ketiga duet tersebut sedang menurun akhir-akhir ini di mana mereka kerap kali tersingkir di babak pertama atau kedua dalam sebuah turnamen.