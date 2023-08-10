Momen Kocak Fajar Alfian Takut Kalah Saing dari Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan, Kenapa?

MOMEN kocak Fajar Alfian takut kalah saing dari Pratama Arhan dan Marselino Ferdinan sedang ramai dibicarakan netizen. Pasalnya Fajar saat ini tengah bertarung dengan Arhan dan Marselino terkait siapa atlet terfavorit di ajang Indonesia Awards 2023.

Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia Awards 2023 membuka voting suara terkait banyak nominasi, seperti siapa konten terfavorit, pelatih terfavorit, dan atlet terfavorit. Nah Fajar pun takut kalah saing dengan Arhan dan Marseloni di nominasi atlet terfavorit tersebut.

Perlu diketahui, ada enam atlet yang dapat dipilih untuk dijadikan sebagai atlet terbaik. Pilihan pertama ada tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, lalu Asnawi Mangkualam, kemudian Fajar dan rekan duetnya Muhammad Rian Ardianto, dan Gregoria Mariska Tunjung.

Lalu dua atlet terakhir adalah Marselino dan Arhan. Jadi, ada tiga atlet sepakbola dan tiga sisanya merupakan dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis.

Tentunya yang unik adalah Fajar, karena ia tidak sendirian karena dipasangkan dengan partner-nya, Rian. Meski sudah berdua, Fajar nyatanya tetap takut kalah saing.

Berstatus ganda putra peringkat satu dunia, Fajar tidak percaya diri bahwa dirinya dan Rian bisa memenangkan nominasi atlet terfavorit di Indonesia Awards 2023 tersebut. Sebab Fajar tahu betul bahwa sepakbola lebih digemari ketimbang bulu tangkis di Indonesia.