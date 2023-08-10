Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pertandingan Bulu Tangkis Melelahkan yang Bikin Pemain Habis Nafas hingga Terkapar, Nomor 1 hingga 101 Menit

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |05:14 WIB
3 Pertandingan Bulu Tangkis Melelahkan yang Bikin Pemain Habis Nafas hingga Terkapar, Nomor 1 hingga 101 Menit
Pearly Tan/Thinaah Muralitharan alami pertandingan bulu tangkis paling melelahkan (FOTO: Instagram Pearly Tan)
A
A
A

BERIKUT 3 pertandingan bulu tangkis melelahkan yang akan diulas Okezone. Tidak seperti sepak bola atau olahraga lain yang batas akhir pertandingannya adalah waktu, pertandingan bulu tangkis diakhiri ketika salah satu pemain telah mencapai poin tertentu.

Itu berarti, pertandingan bulu tangkis dapat selesai jangka waktu yang cepat hanya dalam beberapa menit ataupun juga bisa sampai hitungan jam.

Terlebih lagi, bulu tangkis memaksa setiap pemainnya terus berlarian di areanya mulai dari depan, belakang, kanan, kiri, hingga melompat. Bahkan tidak jarang para pebulu tangkis sampai harus menjatuhkan diri hanya untuk menyelamatkan shuttlecock.

Berikut adalah 3 pertandingan bulu tangkis paling melelahkan.

3. Kunlavut Vitidsarn vs Wang Tzu Wei

Kunlavut Vitidsarn

Belum lama ini, partai sengit tersaji di pertandingan pembuka Singapore Open 2023 antara tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn berhadapan dengan tunggal putra Taiwan, Wang Tzu Wei.

Bayangkan saja, pertandingan ini harus melaju sampai babak rubber game. Selain itu, aksi saling ngotot dilakukan kedua pebulu tangkis hingga membuat pertandingan baru berakhir setelah menyentuh poin 28-26 di game penentuan.

Oleh sebab itu, tepat setelah Kunlavut Vitidsarn memastikan kemenangannya, kedua pebulu tangkis itu langsung terkapar di atas lapangan sambil ngos-ngosan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement