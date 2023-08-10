3 Pertandingan Bulu Tangkis Melelahkan yang Bikin Pemain Habis Nafas hingga Terkapar, Nomor 1 hingga 101 Menit

BERIKUT 3 pertandingan bulu tangkis melelahkan yang akan diulas Okezone. Tidak seperti sepak bola atau olahraga lain yang batas akhir pertandingannya adalah waktu, pertandingan bulu tangkis diakhiri ketika salah satu pemain telah mencapai poin tertentu.

Itu berarti, pertandingan bulu tangkis dapat selesai jangka waktu yang cepat hanya dalam beberapa menit ataupun juga bisa sampai hitungan jam.

Terlebih lagi, bulu tangkis memaksa setiap pemainnya terus berlarian di areanya mulai dari depan, belakang, kanan, kiri, hingga melompat. Bahkan tidak jarang para pebulu tangkis sampai harus menjatuhkan diri hanya untuk menyelamatkan shuttlecock.

Berikut adalah 3 pertandingan bulu tangkis paling melelahkan.

3. Kunlavut Vitidsarn vs Wang Tzu Wei

Belum lama ini, partai sengit tersaji di pertandingan pembuka Singapore Open 2023 antara tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn berhadapan dengan tunggal putra Taiwan, Wang Tzu Wei.

Bayangkan saja, pertandingan ini harus melaju sampai babak rubber game. Selain itu, aksi saling ngotot dilakukan kedua pebulu tangkis hingga membuat pertandingan baru berakhir setelah menyentuh poin 28-26 di game penentuan.

Oleh sebab itu, tepat setelah Kunlavut Vitidsarn memastikan kemenangannya, kedua pebulu tangkis itu langsung terkapar di atas lapangan sambil ngos-ngosan.