5 Pelatih yang Berjaya Usai Tinggalkan PBSI, Nomor 1 Anak Asuhnya Juara Dunia

Mulyo Handoyo adalah salah satu pelatih yang berjaya usai tinggalkan PBSI (FOTO: Okezone)

BERIKUT 5 pelatih yang Berjaya usai meninggalkan PBSI yang akan diulas Okezone. Menariknya salah satunya bahkan punya anak asuh jadi juara dunia.

5. Flandy Limpele

Mulai dari Flandy Limpele yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia bersama Eng Hian di nomor ganda putra. Flandy Limpele meninggalkan PBSI pada Maret 2023.

Selepas dari PBSI, Flandy Limpele kemudian bertanggung jawab atas sektor ganda campuran Hong Kong. Siapa sangka kini Flandy Limpele berhasil membuat Tang Chun Man/Tse Ying Suet makin bersinar hingga kerap jadi momok bagi ganda campuran Indonesia.

4. Hendrawan

Selanjutnya ada Hendrawan. Legenda bulu tangkis Indonesia itu pernah menjadi pelatih tunggal putri Indonesia dari 2004 hingga 2009.

Setelah itu, Hendrawan hengkang ke Malaysia untuk melatih sektor tunggal putra. Siapa sangka, di tangan Hendrawan, Malaysia melahirkan banyak tunggal putra hebat, salah satunya Lee Zii Jia. Hendrawan juga sempat latih Lee Chong Wei.