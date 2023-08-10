Terpuruk di MotoGP 2023, Joan Mir Tegaskan Tak Pernah Berniat Tinggalkan Honda

TERPURUK di MotoGP 2023, Joan Mir tegaskan tak pernah berniat tinggalkan Repsol Honda. Namun, dia mengurungkan niatan tersebut agar tidak ada penyesalan pada akhirnya.

Mir mencoba untuk bangkit bersama Honda. Menurutnya, Honda merupakan tim terbaik dunia yang sedang mengalami kesulitan.

"Saya pernah mempertimbangkan untuk tinggal di rumah. Tapi saya yakin bahwa di masa depan saya akan menyesalinya. Jika suatu hari saya melakukan itu, saya harus yakin bahwa saya tidak akan menyesalinya di masa depan. Saat ini bukan waktunya, saya tahu saya akan menyesalinya," ujar Mir, dipetik dari Marca, Kamis (10/8/2023).

Pembalap berusia 25 tahun ini mengucapkan kesetiaannya kepada Honda. Dia bahkan mengaku tidak berniat untuk cabut dari tim asal Jepang tersebut.

Baginya, jika dirinya mendapat kepercayaan dari seseorang atau kelompok tertentu, maka Mir juga berjanji untuk menaruh kepercayaan kepada mereka. Tekad tersebut yang kemudian membuatnya masih setia menetap bersama Honda.