HOME SPORTS BASKET

Pra Kualifikasi Olimpiade 2024 Zona Asia: Korea Selatan dan Taiwan Mundur, Timnas Basket Indonesia Alami Perubahan Format Kompetisi

Muhammad Gazza , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:18 WIB
Pra Kualifikasi Olimpiade 2024 Zona Asia: Korea Selatan dan Taiwan Mundur, Timnas Basket Indonesia Alami Perubahan Format Kompetisi
Timnas Basket Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
PRA Kualifikasi Olimpiade 2024 zona Asia cabang olahraga (cabor) basket berubah format. Penyebabnya, ada dua negara yang memutuskan mundur.

Kedua negara itu adalah Korea Selatan dan Taiwan. Akibatnya, jumlah peserta yang akan mentas di Pra Kualifikasi Olimpiade 2024 Zona Asia cabor basket pun berubah.

Timnas Basket Indonesia

Awalnya, Pra Kualifikasi Olimpiade 2024 Zona Asia cabor basket diketahui akan diikuti delapan negara. Timnas Basket Indonesia pun turut ambil bagian.

Selain Timnas Basket Indonesia, ada juga Korea Selatan, Bahrain, India, Taiwan, Suriah, Kazakhstan, dan Arab Saudi. Kedelapan negara ini pun awalnya dibagi ke dua grup.

Timnas Basket Indonesia masuk Grup B bersama Suriah, Kazakhstan, dan Arab Saudi. Lalu, Grup A diisi oleh Korea Selatan, Bahrain, India, dan Taiwan.

Tetapi, keputusan Korea Selatan dan Taiwan untuk mundur membuat keenam tim yang tersisa akan digabung ke dalam satu grup. Mereka akan bertanding dengan format single round robin.

Sebelum format ajang berubah, Timnas Basket Indonesia dijadwalkan bertanding tiga kali di fase grup. Apabila skuad Merah Putih lolos ke final, mereka nantinya akan menjalani dua laga tambahan pada babak semifinal dan final.

