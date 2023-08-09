Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Antusias Tinggi, Ketua Pengkot Taekwondo Jakarta Barat Harap Antonius Hartanto Terpilih di Pemilu 2024

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:35 WIB
Antusias Tinggi, Ketua Pengkot Taekwondo Jakarta Barat Harap Antonius Hartanto Terpilih di Pemilu 2024
Wakil Ketua Pemuda Perindo DKI Jakarta, Antonius Hartanto akan maju sebagai Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 10 (Foto: Muhammad Gazza/MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Pemuda Perindo DKI Jakarta, Antonius Hartanto, akan maju sebagai Bacaleg DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) 10. Ketua Pengurus Kota Taekwondo Jakarta Barat, Aditya Maulana, berharap Antonius bisa terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Antonius mengadakan silaturahmi pada Rabu (9/8/2023) sore WIB di Kafe Teras Mangga, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam agenda tersebut, dirinya berdiskusi sekaligus menyampaikan visi misinya untuk Pemilu tahun depan di mana Partai Perindo sudah ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara.

Beberapa ketua klub Taekwondo Jakarta Barat yang hadir bergantian menyampaikan aspirasi dan saran untuk Antonius. Ketua Pengkot Taekwondo Jakarta Barat, Aditya Maulana, mengaku antusias dengan majunya Antonius sebagai Bacaleg dari Partai perindo.

"Cukup antusiass karena pak Antonius Hartanto ini kebetulan juga, kan, pelaku taekwondo. Jadi, kalau khususnya untuk cabang olahraga taekwondo, insya Allah kami akan bantu semaksimal mungkin untuk dapil 10," ungkap Aditya, Rabu (9/8/2023).

"Khususnya untuk suara di beberapa tempat-tempat yang sifatnya ada dojang-dojang atau tempat latihan taekwondo, mulai dari orang tua, siswa, dan pelatih taekwondo," lanjutnya.

Aditya mengatakan akan membantu Wakil Ketua Pemuda Perindo DKI Jakarta tersebut agar nantinya bisa terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Dia pun memiliki harapan tinggi kepada Antonius agar bisa menjalankan visi dan misi yang dijanjikan saat duduk sebagai anggota dewan nantinya.

Halaman:
1 2
