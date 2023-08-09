Advertisement
SPORT LAIN

Temui Ketua Klub Taekwondo Jakarta Barat, Antonius Hartanto Janji Bantu Sejahterakan Para Mantan Atlet

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |17:31 WIB
Temui Ketua Klub Taekwondo Jakarta Barat, Antonius Hartanto Janji Bantu Sejahterakan Para Mantan Atlet
Antonius Hartanto bakal bantu sejahterakan para mantan atlet taekwondo (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
A
A
A

TEMUI Ketua Klub Taekwondo Jakarta Barat, Antonius Hartanto janji bantu sejahterakan para mantan atlet. Antonius Hartanto, S.Kom., M.M., selaku Bacaleg DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) 10 mengutarakan visi dan misinya jelang Pemilu 2024.

Sosok yang juga merupakan Wakil Ketua Pemuda Perindo DKI Jakarta itu mengungkap bahwa ada dua hal yang menjadi fokusnya. Pertama ialah kesejahteraan mantan atlet, dan kedua kemajuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Antonius Hartanto

"Dua hal itu yang kami dorong. Jadi, kalau berbicara masalah mantan atlet itu banyak yang kesejahteraannya bisa di bilang di bawah rata-rata. Untuk itu kita maju sebagai caleg untuk mendorong ada namanya peraturan perundangan," ungkap Antonius di Kafe Teras Mangga, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (9/8/2023).

"Itu di mana mantan atlet ini nantinya mempunyai kuota persentase untuk bisa masuk di instansi, baik di negara maupun swasta," lanjutnya.

Kemudian, berbicara tentang UMKM, Antonius menyebut bahwa dirinya akan membuat suatu inkubator bisnis dengan adanya pembinaan, pelatihan, baik secara produk maupun legal hingga pemasaran dan juga pemodalnya. Hal ini sejalan dengan misi Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

