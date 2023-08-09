Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal MPL ID Season 12 Pekan Keempat: Ada RRQ Hoshi Vs Alter Ego

Coro Mountana , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |05:31 WIB
Jadwal MPL ID Season 12 Pekan Keempat: Ada RRQ Hoshi Vs Alter Ego
Jadwal MPL ID Season 12 pekan ini (FOTO: MPL ID).
A
A
A

JAKARTA – Berikut jadwal MPL ID Season 12 pekan keempat. MPL ID Season 12 merupakan turnamen eSports Mobile Legends bergengsi di Indonesia.

Tak terasa MPL ID Season 12 sudah memasuki pekan keempat. Sebanyak 9 pertandingan akan dimainkan pada pekan ini di MPL Arena sejak Kamis 10 Agustus hingga Minggu 13 Agustus 2023.

MPL ID Season 12

Pekan keempat MPL ID Season 12 akan dibuka dengan partai seru Alter Ego vs Dewa United. Sebagai tim yang selalu kalah dalam 5 pertandingan, bisa dikatakan laga lawan Dewa United bakal jadi penentu nasib Alter Ego.

Pasalnya jika kalah lagi, rasanya akan sulit bagi Alter Ego lolos ke play-off. Lalu malamnya akan mempertemukan dua tim kuda hitam yang sedang tampil mengejutkan.

Yaitu AURA Fire vs Geek Fam. AURA Fire sedang on fire berkat kehadiran exp laner bernama Aran sedangkan Geek Fam baru saja menghentikan win streak RRQ Hoshi di MPL ID Season 12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174080/empat_seniman_lokal_dilibatkan_untuk_memeriahkan_ffws_global_finals_2025_di_jakarta-z4S0_large.jpeg
Pemerintah Dukung FFWS Global Finals 2025 Jakarta, Libatkan 4 Seniman Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/43/3171758/tim_esport_indonesia_siap_tempur_di_final_ffws_sea_2025_fall_thailand-pO6M_large.jpg
Kemenpora dan PB ESI Lepas 4 Tim Esports Indonesia ke Final FFWS SEA 2025 di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/43/3147801/onic_berhasil_juara_mpl_id_season_15-5dJe_large.jpeg
ONIC Juara MPL ID Season 15 Usai Hajar RRQ Hoshi 4-3, Landak Kuning Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/43/3145160/pubg_mobile_manjakan_pemainnya_dengan_kolaborasi_unik-prMg_large.jpg
Setelah Attack on Titan, PUBG Mobile Manjakan Pemainnya dengan Kolaborasi Unik Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138563/honor_of_kings_gelar_turnamen_komunitas_di_lima_kota-Xh7y_large.jpg
Honor of Kings Gelar Turnamen Komunitas di 5 Kota, Catat Lokasi dan Tanggalnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/43/3136517/game_esports_tak_lagi_sekadar_hobi-42Ii_large.jpg
Ketika Esports Bukan Lagi Sekadar Hobi: MLBB Ubah Wajah Karier Anak Muda
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement