Jadwal MPL ID Season 12 Pekan Keempat: Ada RRQ Hoshi Vs Alter Ego

JAKARTA – Berikut jadwal MPL ID Season 12 pekan keempat. MPL ID Season 12 merupakan turnamen eSports Mobile Legends bergengsi di Indonesia.

Tak terasa MPL ID Season 12 sudah memasuki pekan keempat. Sebanyak 9 pertandingan akan dimainkan pada pekan ini di MPL Arena sejak Kamis 10 Agustus hingga Minggu 13 Agustus 2023.

Pekan keempat MPL ID Season 12 akan dibuka dengan partai seru Alter Ego vs Dewa United. Sebagai tim yang selalu kalah dalam 5 pertandingan, bisa dikatakan laga lawan Dewa United bakal jadi penentu nasib Alter Ego.

Pasalnya jika kalah lagi, rasanya akan sulit bagi Alter Ego lolos ke play-off. Lalu malamnya akan mempertemukan dua tim kuda hitam yang sedang tampil mengejutkan.

Yaitu AURA Fire vs Geek Fam. AURA Fire sedang on fire berkat kehadiran exp laner bernama Aran sedangkan Geek Fam baru saja menghentikan win streak RRQ Hoshi di MPL ID Season 12.