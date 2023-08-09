50.000 Pelajar Sudah Daftar di Pekan Keempat Garena Youth Championship 2023

JAKARTA – Sudah ada 50.000 pelajar yang mendaftar pada pekan keempat Garena Youth Championship 2023 (GYC 2023). Garena Youth Championship 2023 merupakan turnamen esports untuk pelajar tingkat SMP dan SMA atau sederajat.

Digelar di 72 kota di Indonesia, GYC 2023 merupakan bagian dari inisiatif Garena Goes to School (GGTS) yang telah diadakan sejak 2017. Tak sekadar turnamen esports, GYC 2023 menjadi kompetisi esports pertama di Indonesia yang mensyaratkan nilai rapor minimum untuk berpartisipasi.

Dengan inisiatif ini, Garena mengajak para pemain Free Fire agar mampu menyelaraskan prestasi di dunia akademik dan esports. GYC 2023 pekan pertama dan pekan kedua telah diadakan pada 22-23 Juli 2023 dan 28-29 Juli 2023, sedangkan pekan ke-3 diadakan pada 5-6 Agustus 2023.

Sepanjang 3 pekan tersebut, GYC 2023 hadir di 32 kota, mulai dari Medan, Lampung, Ciamis, Padang, Cianjur, Bandung, hingga Sidoarjo. Kehadiran GYC 2023 telah mendapatkan respons positif dari guru dan pelajar yang tercermin dari tingginya jumlah peserta.

Hingga pekan ketiga saja, telah terdaftar sekitar 20.000 pelajar yang berpartisipasi. Secara total, rangkaian GYC 2023 diikuti oleh lebih dari 50.000 pelajar di tingkat SMP dan SMA atau sederajat.

Para peserta yang belum bertanding di GYC 2023 akan segera berlaga di City Qualifier pekan ke-4 hingga ke-6. Masih ada 40 kota yang akan menjadi bagian dari perjalanan GYC 2023, di antaranya Balikpapan, Semarang, Gorontalo, Palu, dan Jakarta.