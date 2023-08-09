Usai 2 kali Perunggu, Fajar/Rian Ingin Upgrade Medali di BWF World Championships 2023

JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menargetkan juara di BWF World Championships 2023. Pasalnya, mereka ingin meng-upgrade medali yang mereka dapat setelah dalam dua edisi terakhir pulang selalu dapat medali perunggu.

Untuk diketahui, Indonesia memiliki 15 wakil yang lolos untuk mentas di BWF World Championships 2023 yang akan berlangsung di Copenhagen, Denmark, pada 21-27 Agustus mendatang. Di sektor ganda putra sendiri terdapat empat duet Tim Merah-Putih yakni Fajar/Rian, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Dari nama-nama tersebut, Fajri -sebutan Fajar/Rian- jelas menjadi yang paling diandalkan. Sebab, mereka merupakan ganda putra terbaik Indonesia yang saat ini menduduki peringkat nomor satu dunia.

Fajar/Rian pun memasang target tinggi di BWF World Championships 2023 yakni menjadi juara. Meski begitu, mereka ingin fokus satu per satu menjalani pertandingan untuk bisa meraih kemenangan.

“Ya yang pasti target semua pemain kan pasti jadi yang terbaik. Targetnya mungkin satu-satu dulu karena kita juga belum tau undiannya seperti apa,” kata Fajar kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, pada Rabu (9/8/2023).

“Dan ya yang pasti target tuh, semua pemain bukan kita aja, pasti pengen yang jadi yang terbaik tapi ya tidak memikirkan itu semua. Yang penting kita harus bisa konsen setiap pertandingannya aja,” tambahnya.